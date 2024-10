Löwen: Haare zwischen Zähnen verraten Menschenfresser

Ein berüchtigtes Löwenpaar machte in den 1890er Jahren die Tsavo-Region in Kenia unsicher: Mindestens 70 Menschen starben durch die beiden Raubkatzen, auch wenn sich wohl nur eines der beiden Tiere hauptsächlich von Homo sapiens ernährte. Der Schrecken endete erst 1898, als die Löwen erschossen wurden. Dabei waren sie nicht allein auf Menschen festgelegt, vielmehr erbeuteten sie eine ganze Reihe unterschiedlicher Säugetiere, wie Ripan Malhi von der University of Illinois Urbana-Champaign und sein Team in einer Studie schreiben.

Die Arbeitsgruppe wollte testen, wie gut sich DNA aus einzelnen Haarresten extrahieren und analysieren lässt, und wählte dafür Fellreste aus dem Gebiss der Tsavo-Löwen, deren Überbleibsel im Field Museum of Natural History in Chicago lagern. Die Fallstudie sollte dazu dienen, die Ernährung früherer Raubkatzen zu rekonstruieren, um sie mit derjenigen heutiger Tiere zu vergleichen. Das könnte Rückschlüsse auf die Veränderungen in den Ökosystemen liefern, bevor diese systematisch erfasst wurden, schreiben Malhi und Co.

Die Haarreste fanden sich beispielsweise zwischen den Zähnen und in Löchern, die im Lauf der Zeit im Gebiss entstanden waren. Einem der Löwen brach etwa einer der großen Eckzähne ab; in dessen Hohlraum fanden sich sehr viele unterschiedliche Haare. Die DNA-Analyse erbrachte, dass die beiden Raubkatzen einer großen Bandbreite an Säugern nachstellten: Giraffen, Oryx-Antilopen, Wasserböcken, Gnus und auch andere Löwen konnten ebenfalls nachgewiesen werden. Löwenmännchen töten und fressen sogar Nachwuchs der eigenen Art, wenn sie nicht die Erzeuger sind.