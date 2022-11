Long Covid: Das Rätsel um den »Brain Fog«

Probleme mit der Erinnerung

Auch die Erinnerung leidet, doch auf eine andere Weise als bei degenerativen Erkrankungen wie der Alzheimerkrankheit. Die Erinnerungen sind zwar vorhanden, da aber die Exekutivfunktionen gestört sind, wählt das Gehirn weder die wichtigen Informationen aus, die gespeichert werden sollen, noch kann es die Informationen korrekt wieder abrufen. Davis, die Teil des Patient-Led Research Collaborative, also des patientengeführten Forschungsverbands ist, kann sich Fakten aus wissenschaftlichen Artikeln merken, allerdings keine Ereignisse. Wenn sie an die Menschen denkt, die ihr nahe stehen, oder an ihr altes Leben, kommt ihr das weit entfernt vor. »Begebenheiten, die mich früher betrafen, fühlen sich so an, als wären sie kein Teil mehr von mir«, sagt sie. »Es fühlt sich so an, als wäre ich ein leerer Raum, der wiederum in der Leere lebt.«

Die meisten Personen mit Bewusstseinstrübungen sind nicht so schwer betroffen und ihre Situation bessert sich mit der Zeit. Doch selbst wenn diese Menschen so weit genesen, dass sie wieder arbeiten können, kann es sein, dass sie darunter leiden, nicht mehr die mentale Leistung erbringen zu können, die sie von sich gewohnt waren. »Wir waren es gewohnt, einen Sportwagen zu fahren, und müssen jetzt mit einer Schrottkiste vorliebnehmen«. sagt Vásquez. In manchen Berufen genügt eine Schrottkiste einfach nicht. »Mir kamen Chirurgen unter, die keine Operationen mehr durchführen konnten, weil sie dafür ihre Exekutivfunktionen benötigen«, erklärte mir Monica Verduzco-Gutierrez, eine Reha-Spezialistin vom UT Health in San Antonio.

»Vielen von uns sagte man: Ach das ist nur eine kleine depressive Episode« Fiona Robertson

Robertson studierte indessen theoretische Physik an einer Universität, als sie erkrankte. Der Gehirnnebel hängte einen Schleier vor einen Karriereweg, der zuvor hell erleuchtet gewesen war. »Ich strahlte förmlich, ich hatte das Gefühl, alles miteinander in Verbindung setzen zu können und zu verstehen, wie das Universum funktioniert«, erzählte sie mir. »So habe ich mich seitdem nie wieder gefühlt, und ich vermisse es jeden Tag. Es schmerzt förmlich.« Dieser Identitätsverlust war ebenso niederschmetternd wie die körperlichen Aspekte der Krankheit, mit welchen »ich immer dachte, dass ich klar käme … Wenn ich nur richtig denken könnte«, klagte Robertson. »Das hat mich am meisten aus der Bahn geworfen.«

Brain Fog gibt es auch jenseits von Covid-19

Robertson sagte im März 2020 voraus, dass die Pandemie eine regelrechte Welle von kognitiven Einschränkungen auslösen würde. Ihre Bewusstseinstrübung begann zwei Dekaden zuvor, wahrscheinlich infolge einer viralen Erkrankung, doch sie entwickelte dieselben Störungen der exekutiven Funktionen, mit denen auch Patienten mit Long Covid zu kämpfen haben. Als sie 2021 Covid bekam, verschlimmerte sich die Situation. Diese spezifische Symptomkonstellation betrifft auch viele Menschen, die mit HIV leben, nach einem Schlaganfall Epileptiker wurden, Krebspatienten, die ein so genanntes Chemobrain entwickeln, und Personen mit verschiedenen komplexen chronischen Erkrankungen wie Fibromyalgie.