Mars Sample Return: Wenn das Mitbringsel vom Mars die Erde bedroht

In weniger als einem Jahrzehnt könnte es so weit sein, dass ein Raumschiff vom Mars an der Erde vorbeifliegt, um eine kostbare Fracht abzuliefern: Gesteinsproben, Bodenproben und sogar Luftproben des Roten Planeten. Eine kleine Armee von Forscherinnen und Forschern würde mit Hilfe dieser Proben liebend gerne Anzeichen auf außerirdisches Leben finden: Leben vom Mars, direkt hier auf der Erde. Das ehrgeizige Unterfangen kostet mehrere Milliarden Euro und wird von der US-Weltraumbehörde NASA und der europäischen Weltraumagentur ESA vorangetrieben. Es handelt sich dabei um das »Mars Sample Return«-Programm (MSR). Und es ist so etwas wie der Heilige Gral für Planetenforscherinnen und -forscher.

In vielerlei Hinsicht ist MSR bereits in vollem Gange: Denn der Marsrover Perseverance der NASA fährt in einem ehemaligen Flussdelta des Kraters Jezero auf dem Mars herum. Dabei sammelt der Rover Proben von potenziellem astrobiologischem Interesse ein und hinterlässt sie auf der Oberfläche des Roten Planeten. Die Proben könnten später von einem weiteren Rover eingesammelt werden. Derzeit wird ein so genanntes »Mars Ascent Vehicle« (MAV) entworfen und getestet: Dieses MAV würde die Proben in die Umlaufbahn des Mars bringen. Dort wiederum würde – so der derzeitige Plan – ein Raumschiff warten, das die Proben zurück gen Erde bringt.

Aber da gibt es diesen einen Aspekt des Programms, ein bislang ungelöstes Problem: Wie genau sollten NASA und ESA mit den Gesteinsproben hier auf der Erde umgehen, und wie viel darf das kosten? Die Frage ist nicht ganz trivial. Schließlich will niemand aus Versehen die Biosphäre der Erde mit importierten Leben vom Mars verseuchen.

Könnte das Mars-Sample-Return-Programm aus Versehen die Erde verseuchen?

Die Lösung dieses Problems könnte nicht nur das MSR-Programm, sondern auch den potenziellen Besuch der Marsoberfläche von Menschen grundlegend prägen: Könnten Astronautinnen und Astronauten auf dem Mars leben und arbeiten, ohne versehentlich den Roten Planeten mit irdischen Mikroben zu kontaminieren? Und könnten diese Marsbesucherinnen und -besucher anschließend ruhigen Gewissens nach Hause zurückkehren, bitte ohne mikroskopisch kleine Marsanhalter an Bord? Die Protokolle, die für das MSR-Programm ausgearbeitet werden, werden eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieser künftigen Probleme spielen.