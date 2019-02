Schwangerschaft: Mütter von Jungs neigen zu Wochenbettdepression

Frischgebackene Eltern schweben vor lauter Kinderglück im siebten Himmel – so weit das Klischee. Tatsächlich aber erleben 10 bis 15 Prozent aller Mütter innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt eine behandlungsbedürftige Depression. Wie bei anderen depressiven Störungen leiden die betroffenen Frauen unter fehlendem Antrieb, Schlafproblemen und Appetitlosigkeit; sie fühlen sich wertlos oder denken sogar an Suizid.

Die britische Anthropologin Sarah Myers vom University College London und ihre Kollegin Sarah Johns von der University of Kent untersuchten nun die Häufigkeit dieser so genannten postpartalen Depression. Dabei stießen sie auf einen ungewöhnlichen Zusammenhang: Mütter von Jungen haben demnach ein größeres Risiko, an einer Wochenbettdepression zu erkranken, als Mütter von Mädchen.

Die Forscherinnen baten 306 Frauen, die mindestens ein Kind geboren und mittlerweile die Menopause hinter sich hatten, rückblickend über ihre Geburtserfahrungen zu berichten. Auf 17 Prozent aller Geburten von Söhnen folgte eine Phase, die retrospektiv als Depression zu bewerten war. Bei Geburten von Töchtern waren es nur 11 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen hatten zum jeweiligen Zeitpunkt auch eine entsprechende Diagnose erhalten.

Als noch größerer Risikofaktor für den Wochenbettblues entpuppten sich Geburtskomplikationen, die eine lange Erholungszeit nach sich zogen. Bei männlichen Babys treten generell etwas häufiger medizinische Schwierigkeiten während Schwangerschaft und Geburt auf. Das könne aber die erhöhte Depressionsgefahr nur zum Teil erklären, so Myers und Johns.