Parodontitis: Von der Zahnfleischentzündung zur Herzerkrankung

Auch Tierversuche stützen die Annahme, dass Entzündungen des Zahnbetts das Risiko erhöhen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einem metabolischen Syndrom (das gemeinsame Auftreten von Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit) oder rheumatoider Arthritis zu erkranken. Die Krankheitsbilder haben laut Van Dyke eine entscheidende Gemeinsamkeit. »Die meisten nicht übertragbaren Krankheiten haben eine Entzündungskomponente«, sagt er. Genau das sei die Parodontitis – eine unkontrollierte Entzündung. Die Frage ist: Wie kann eine lokale Entzündung im Mund zu einer Krise im Rest des Körpers werden?

Chronische Entzündungen werden zum Problem

Jeder Mensch beherbergt in seinem Mund eine vielfältige Bakterienpopulation. Dazu zählen auch Arten mit bekanntem pathogenem Potenzial wie etwa Porphyromonas gingivalis. Ein gesundes Zahnfleischgewebe bietet eine robuste Barriere gegen Infektionen. Gleichzeitig ist es durchlässig genug, so dass das Immunsystem die Bakterienpopulationen in Schach halten kann.

Gerät das mikrobielle Ökosystem zwischen Zähnen und Zahnfleisch aus dem Gleichgewicht, kann die resultierende Immunreaktion schnell aus dem Ruder laufen. Mariano Sanz, Parodontologe an der Universität Complutense Madrid, sieht in der akuten Entzündung an sich eine wichtigen und natürlichen Abwehrmechanismus. »Ein Problem hat man erst, wenn die Entzündung chronisch wird«, sagt er. Dieser Zustand trete ein, wenn das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, überschüssige schädliche Bakterien in kurzer Zeit effektiv zu beseitigen. Dann schütten die in das Zahnfleisch eingewanderten Immunzellen Signalmoleküle wie Zytokine aus, die eine allgemeine Entzündungsreaktion auslösen. Die Entzündungsreaktion beeinträchtigt auch die Durchlässigkeit des Zahnfleischs, so dass mehr Bakterien aus dem Mundraum in das Gewebe einwandern können.

»Wenn Erreger in die Blutbahn gelangen, aktivieren sie so genannte neutrophile Granulozyten«, sagt Chapple. Diese Immunzellen bilden gemeinsam mit weiteren Abwehrzellen, den Monozyten, die erste Verteidigungslinie des angeborenen Immunsystems. Kommt es zu einer Infektion, lösen sie eine schnelle Entzündungsreaktion aus. Die Entzündung wird zusätzlich durch Toxine wie Lipopolysaccharide angekurbelt, die die eingedrungenen Bakterien produzieren. Geraten die unterschiedlichen Zellen und Botenstoffe in die Blutbahn, können sie eine starke Entzündungsreaktion im gesamten Körper auslösen. Meist ist diese systemische Entzündung aber nur von kurzer Dauer und trägt nicht wesentlich zur Entstehung von chronischen Erkrankungen bei. Dafür muss die Entzündung über einen längeren Zeitraum andauern.

George Hajishengallis ist Immunologe an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Zusammen mit seinen Mitarbeitern hat er ein Modell entwickelt, das erklären könnte, wie eine akute Entzündungsreaktion zum chronischen Problem ausartet. Die Kernidee nennen sie »antrainierte Immunität«: Ist der Körper mit einem Krankheitserreger infiziert, erzeugt das angeborene Immunsystem eine Art Gedächtnisprotokoll in den im Knochenmark ansässigen Vorläuferzellen des Immunsystems. Dass das erworbene Immunsystem im Lauf des Lebens ein solches Immungedächtnis aufbaut, ist schon länger bekannt. Es trainiert Antikörper und T-Zellen darauf, Bestandteile von Krankheitserregern, die Antigene, zu erkennen. Für die angeborene Immunantwort wurde ein Immungedächtnis erst in den vergangenen Jahren beschrieben. Beide Gedächtnisse ermöglichen eine schnellere Immunantwort bei zukünftigen Begegnungen mit Erregern, die bereits einmal erfolgreich bekämpft worden sind. »Das Knochenmark kann parodontitisassoziierte systemische Entzündungen nicht nur wahrnehmen, es kann sie sich auch merken«, sagt Hajishengallis.

Das Alarmsystem kann jedoch versagen, wenn eine Infektion länger andauert – zum Beispiel in chronisch entzündetem Zahnfleischgewebe. Das Knochenmark reagiert extrem empfindlich auf die entzündlichen Signalmoleküle und bakterielle Toxine, die bei einer unbehandelten Parodontitis in den Blutkreislauf strömen. »Entnimmt man peripheres Blut von Parodontitispatienten und regt die darin enthaltenen Monozyten und Neutrophilen mit Lipopolysaccharid an, produzieren sie viel viel mehr Entzündungssignale als bei Menschen ohne Zahnfleischprobleme«, sagt Hajishengallis. Aktuell trägt seine Gruppe Hinweise darauf zusammen, wie diese hyperaktive Immunität chronische Krankheiten auslösen oder eine bestehende Erkrankung verschlimmern kann.