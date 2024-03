Nahrungskette: In zwei Minuten war der Weiße Hai verspeist

Seit 2017 herrscht vor der südafrikanischen Küste ein neues Raubtier an der Spitze der ozeanischen Nahrungskette: Nicht mehr die Weißen Haie jagen ganz oben, sondern Schwertwale – vor allem ein Duo namens »Starboard« und »Port« macht Jagd auf die Raubfische, die vielfach sterben oder fliehen, wenn die Meeressäuger auftauchen. Doch selbst wenn die Orcas alleine sind, können sie erfolgreich Weiße Haie erlegen, wie Beobachtungen vor der Küste von Mossel Bay dokumentieren: Alison Towner von der Rhodes University und ihr Team wurden Zeugen, wie »Starboard« in Sekundenschnelle einen Hai überwältigte und in weniger als zwei Minuten teilweise auffraß.

Schwertwale jagen in der Regel zu zweit oder in kleineren Gruppen, um größere Beute wie Seelöwen, Haie oder Wale zu erbeuten. Sie können ihre Opfer dann einkreisen und durch gezielte Attacken schwächen, so dass selbst große Meeressäuger wie Blauwale getötet werden können. Attacken einzelner Orcas auf Meeressäuger waren zwar bekannt, nicht jedoch auf gefährliche und wendige Spitzenräuber wie Weiße Haie.

Doch »Starboard« gelang auch dies: Während einer Beobachtungsfahrt vor der südafrikanischen Küste sahen Towner und Co, wie das Orca-Männchen einen 2,5 Meter langen jungen Weißen Hai tötete und dann nach kurzer Zeit mit der Leber des Fisches an ihrem Schiff vorbei zog: Das Organ ist sehr fett- und ölreich und ist das bevorzugte Ziel der Angriffe – regelmäßig treiben tote Haie an die Küste, deren Bauch aufgebissen ist und deren Leber fehlt. In der Nähe des ersten Opfers trieb zudem ein zweiter frischer Kadaver ein es mehr als 3,5 Meter langen Weißen Hais im Wasser.