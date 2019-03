Es galt also mit den richtigen Molekülen und der optimalen Dosis die verschiedenen Andockstellen von GABA medikamentös unterschiedlich stark zu aktivieren. Die Forscher um Etienne Sibille testeten die Moleküle an alten Mäusen, die sich in einem Labyrinth zurechtfinden mussten, was ihr Arbeitsgedächtnis auf die Probe stellen sollte. Eine halbe Stunde nachdem die Wirkstoffe verabreicht wurden, schlugen sich die greisen Nager fast so gut wie junge.

Für weitere Versuche stressten Sibille und seine Kollegen auch junge Mäuse, indem sie sie zeitweise in sehr engen Behausungen hielten. Auf diese Weise wollten die Wissenschaftler Gedächtnisstörungen nachbilden, die im Zuge von Depressionen auftreten – einer Erkrankung, bei der übermäßiger Stress eine große Rolle spielt. Auch hier konnten die verabreichten Moleküle das kurzzeitig geschwächte Erinnerungsvermögen wieder auf Trab bringen. Zudem wirkten die Substanzen angstlösend und »antidepressiv« auf die Tiere. Der Kontrollwirkstoff Diazepam als herkömmliches Benzodiazepin wirkte zwar auch angstlösend, verbesserte aber nicht die Gedächtnisleistung. Zudem sorgte er für mehr Nebenwirkungen wie Sedierung als die neuen Moleküle.

Klinische Forschung schon in zwei Jahren?

Den Forschern zufolge könnten ihre Moleküle möglicherweise auch den GABA-Mangel bei menschlichen Patienten mit Depressionen überbrücken und dabei gleichzeitig sowohl den kognitiven Defiziten wie der gedrückten Stimmung zu Leibe rücken. Sie können sich aber auch einen Einsatz bei Erkrankungen wie Alzheimer, Schizophrenie oder altersbedingten kognitiven Problemen vorstellen.

Einer Pressemitteilung zufolge erwarten die Forscher in zwei Jahren mit dem Testen der Moleküle im Rahmen klinischer Forschung beginnen zu können. »Wir haben gezeigt, dass unsere Moleküle ins Gehirn vordringen, sicher sind, die Zielzellen aktivieren und die kognitiven Defizite des Gedächtnisverlusts beheben«, so Etienne Sibille.

Unter deutschen Forschern stößt die Studie dennoch auf ein eher geteiltes Echo. »Es handelt sich um eine sehr wichtige Studie«, sagt der Psychiater Hans Förstl von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Technischen Universität München. »Es trifft auch zu, dass eine Reihe neuropharmakologischer Veränderungen wie etwa des GABA-Systems bei Altern, Alzheimer sowie Depression nachgewiesen werden können.« Förstl ist allerdings skeptisch, ob sich diese Veränderungen durch einfache molekulare Interventionen kompensieren lassen, und dies mit relevanten und gleichzeitig harmlosen klinischen Effekten. »Das bleibt auch nach dieser vielseitigen und sorgfältigen grundlagenwissenschaftlichen Untersuchung an Zellen und Labormäusen unklar.«

»Es ist alles andere als trivial, das GABA-System medikamentös beeinflussen zu wollen, denn es kommt überall im Gehirn vor« (Rainer Hellweg)

Der Psychiater Rainer Hellweg von der Berliner Charité findet den Versuch, das GABA-System anzuvisieren, zunächst einmal durchaus reizvoll. Er gibt aber zu bedenken: »Es ist alles andere als trivial, das GABA-System medikamentös beeinflussen zu wollen, denn es kommt überall im Gehirn vor.« Es gebe die unterschiedlichsten Rezeptoren, und es sei eine echte Herausforderung, auf dieses fein geregelte System einzuwirken.

Auch die Wahl von benzodiazepinartigen Molekülen sorgt bei Hellweg für eine gewisse Zurückhaltung. Schließlich greifen zumindest die bewährten Benzodiazepine an sehr verschiedenen Rezeptoren im Gehirn an. Manche davon stoßen den Schlaf an, andere sind angstlösend. Viele große Pharmafirmen hätten versucht, Moleküle zu entwickeln, die vielleicht nur den Schlaf anstoßen oder nur angstlösend wirken, so Hellweg. »Das hat bis jetzt aber nicht funktioniert.« Zudem sei man sehr vorsichtig damit, Benzodiazepine bei Demenz zu geben, da sie stimulierend auf das GABA-Botenstoffsystem einwirken und dabei Neurone in ihrer Aktivität in der Regel herunterregulieren. »Bei Collegestudenten hat man etwa gefunden, dass diese nach Gabe von Benzodiazepinen in kognitiven Leistungstests schlechter abschneiden.«

Skepsis bei deutschen Forschern

Hans Förstl betont ebenfalls, dass Benzodiazepine und benzodiazepinverwandte Substanzen, die derzeit im klinischen Gebrauch sind, die Gedächtnisleistung eigentlich verschlechtern. Er verweist aber auch darauf, dass Benzodiazepine tatsächlich gedächtnisrelevante Funktionen im Hippocampus zeitweise wiederherstellen könnten. Es hängt allerdings von der Dosis und von den Umständen ab. Förstl selbst konnte in einer Studie von 2015 zeigen: Die Gabe eines niedrig dosierten Benzodiazepins unmittelbar nach dem Lernen verbesserte die Leistung von »Alzheimer«-Mäusen in einem räumlichen Lerntest erheblich. Und auch wenn menschliche Patienten mit Depressionen Benzodiazepine als Schlafmedikament direkt nach einer Lernaufgabe bekamen, funktionierte bei ihnen die Gedächtniskonsolidierung im Zuge des Schlafs besser. Benzodiazepine können also durchaus unter den richtigen Umständen das Gedächtnis verbessern.