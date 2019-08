Mengenlehre: Ordnung in den Unendlichkeiten

Als Cantor die Größen der natürlichen und der geraden Zahlen verglich, ging er genauso vor. Er bildete Paare, in denen er jeder natürlichen eine gerade Zahl zuordnete: (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), … Das kann man ewig weitertreiben; es wird niemals eine natürliche Zahl übrig bleiben, die kein Paar mit einer geraden bildet. Daher ist die Menge der natürlichen Zahlen genauso groß wie die der geraden. Gleiches gilt für die Menge der Primzahlen, der ganzen Zahlen, der rationalen Zahlen und so weiter.

Bijektive Abbildung | Eine Eins-zu-eins-Abbildung zwischen den natürlichen und den geraden Zahlen. Beide Mengen sind abzählbar und enthalten gleich viele Elemente.

1874 dann fand Cantor heraus, dass dieses Unendlich erst der Anfang ist – es gibt Mengen, die noch größer sind. Es ist beispielsweise unmöglich, jeder reellen Zahl eine natürliche zuzuweisen. Versucht man, eine Liste mit allen reellen Zahlen anzufertigen, kann man aus diesen eine weitere reelle Zahl konstruieren, die nicht darin vorkommt. Eine solche Liste wird also niemals vollständig sein, weshalb man sagt, dass es »überabzählbar unendlich« viele reelle Zahlen gibt.

Reelle Zahlen

In den folgenden Jahren begannen Mathematiker, verschiedene Unendlichkeiten miteinander zu vergleichen und konstruierten zum Teil extrem komplizierte Mengen, die immer mehr Elemente enthalten. Die Unendlichkeiten wurden immer größer und schienen kein Ende zu finden.

Manchmal ist unendlich nicht gleich unendlich

Doch eine Frage blieb unbeantwortet: Gibt es eine Menge, die weniger Elemente enthält als die reellen Zahlen, aber größer ist als die natürlichen? Anders ausgedrückt: Gibt es eine (oder mehrere) Unendlichkeit zwischen der Anzahl der natürlichen Zahlen und der Anzahl der reellen Zahlen? Wieder war es Cantor, der 1878 die berühmte Kontinuumshypothese formulierte, wonach es keine solche Unendlichkeit gibt. Das heißt, die nächstgrößere Zahl ℵ 1 nach der Anzahl aller natürlichen Zahlen ℵ 0 ist die Anzahl der reellen Zahlen 2 ℵ 0 , also: ℵ 1 = 2 ℵ 0 . Doch es gelang ihm nicht, seinen Verdacht zu beweisen.

Kontinuumshypothese

In den nächsten Jahrzehnten versuchten sich etliche Mathematiker daran, Cantor zu bestätigen oder zu widerlegen, doch alle scheiterten. 1900 nannte David Hilbert in seiner berühmten Jahrhundertrede am Internationalen Mathematikerkongress in Paris die Kontinuumshypothese als erstes von zehn der bedeutendsten mathematischen Probleme, denen man sich im kommenden Jahrhundert zuwenden müsse.