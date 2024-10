Physik-Nobelpreis 2024: So lief die Bekanntgabe des Physik-Nobelpreises

Gestern wurden bereits die Träger des Nobelpreises für Medizin oder Physiologie verkündet: Die US-Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun werden für ihre Entdeckung der microRNA ausgezeichnet, einer neuen Klasse kleiner RNA-Moleküle, die eine wichtige Rolle in der Genregulation spielen. In den nächsten Tagen geht es weiter mit der Bekanntgabe der Nobelpreise für Chemie (9. Oktober), Literatur (10. Oktober), Frieden (11. Oktober) sowie dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften am 14. Oktober.

Bis zur finalen Verleihung müssen sich die Preisträgerinnen und -träger allerdings noch ein wenig gedulden: Sie findet jedes Jahr zum Todestag ihres Stifters Alfred Nobel am 10. Dezember statt. Dann wird der Friedensnobelpreis als einziger traditionell in Oslo, alle anderen in Stockholm verliehen.