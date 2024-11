Erbgutanalyse: DNA schreibt Geschichten der Opfer von Pompeji neu

Ihre Ergebnisse würden dazu einladen, alte Auffassungen über die Geschlechter- und Familienbeziehungen im Römischen Reich zu überdenken – ohne direkt wieder in dieselbe Falle zu tappen und ein neues Narrativ über die Toten von Pompeji zu konstruieren.

In einem Punkt bestätigten die Forscher bestehende Auffassungen über die Menschen des Römischen Reichs aber auch: Das Erbgut der Toten von Pompeji und die Isotopenzusammensetzung ihrer Knochen belegt, wie kosmopolitisch die römische Bevölkerung geprägt war. Viele der Toten hatten familiäre Wurzeln in anderen Landesteilen, insbesondere im östlichen Mittelmeerraum. Das hatten bereits frühere Genanalysen in Rom selbst, aber auch in Pompeji nahegelegt.