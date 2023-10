Radikale Ehrlichkeit: Ein Leben ohne Lügen

Für die psychologische Psychotherapeutin Vivian Jückstock, die auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung sitzt, ist Ehrlichkeit das Fundament einer guten Beziehung. Dabei sei es wichtig, nicht erst dann ehrlich zu sein, wenn die Partnerschaft bereits stabil ist. Sondern umgekehrt: Die innere Wahrheit auszusprechen führe überhaupt erst zu einer festeren Beziehung.

Ehrlich in einer Beziehung zu sein bedeute aber nicht, dass man direkt alles aussprechen müsse, was einem in den Kopf kommt, schränkt die Psychotherapeutin ein. Denn manche Dinge, mit denen Menschen hadern, hätten nicht so sehr mit dem Partner oder der Partnerin zu tun als »vor allem mit einem selbst«. So können enge Bindungen etwa Angst erzeugen und zu der Frage führen, ob der andere wirklich der Richtige ist. Ausgesprochen lösen solche Gedanken beim Gegenüber im schlimmsten Fall unnötige Sorgen aus. Deshalb sei es in solchen Situationen ratsam, seine Ängste erst einmal selbst zu analysieren.

In anderen Fällen kann es in einer Beziehung ebenfalls hilfreich sein, nicht alles offen anzusprechen, woran man gerade denkt. Sexuelle Fantasien dürfen zum Beispiel gerne im eigenen Kopf bleiben, wenn man sie nicht in die Tat umsetzten möchte, sagen Experten. So läuft man nicht Gefahr, den Partner durch etwas zu verunsichern oder unter Druck zu setzen, das eigentlich bloß Kopfkino bleiben soll.

Haas hat inzwischen ihren eigenen Ansatz zur Ehrlichkeit entwickelt und gibt ihre Erkenntnisse hauptberuflich als Coach an andere Menschen weiter. Ihrer Erfahrung nach haben viele Menschen Angst vor den Folgen der eigenen Ehrlichkeit. Oft hätten Paare verlernt oder nie angefangen, wirklich miteinander zu reden. Haas versucht, sie dabei zu begleiten und im Zweifelsfall zu vermitteln und zu übersetzen. Es geht ihr nicht darum, alle Menschen zur Ehrlichkeit zu überreden. Es gäbe keine Garantie dafür, dass mit der Wahrheit alles besser wird. Häufig überschätze man jedoch, was alles Schlimmes passieren könne, wenn man ehrlich ist, sagt sie.