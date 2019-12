Umwelt: Rauchen tötet (nicht nur Raucher)

Tabakanbau lässt Wüsten wachsen

Das hat in einigen Bereichen der Miombo-Region, aber auch in Jordanien, Indien, Kuba und Brasilien zur Ausbreitung von Wüsten geführt. Denn Tabakfelder sind anfällig für Bodenerosion, weil diese Pflanzen den Oberboden kaum vor Wind und Wasser schützen. Zudem nehmen Tabakpflanzen im Vergleich zu vielen anderen Nutz- und Nahrungspflanzen mehr Stickstoff, Phosphor und Kalium auf. Deshalb laugt dieser Anbau die Böden rasch aus und erfordert üppiges Düngen. Dazu kommt dann noch ein relativ großer Bedarf an Pestiziden und anderen Agrarchemikalien.

Mit dem Anbau und dem Trocknen der Tabakpflanzen sind die Umweltprobleme allerdings noch nicht zu Ende. Auch die Herstellung der Zigaretten sowie ihr Vertrieb verschlechtern die Umweltbilanz von Tabakprodukten. Denn diese Schritte verbrauchen große Mengen von Wasser, Energie und anderen Ressourcen. Außerdem entstehen dabei Emissionen und jede Menge Abfall.

All diese Aspekte hat Maria Zafeiridou zusammen mit Nicholas Hopkinson und Nikolaos Voulvoulis vom National Heart and Lung Institute in London analysiert, um daraus einen globalen ökologischen Fußabdruck des Rauchens zu erstellen – und zwar vom Anbau und dem Trocknen des Tabaks über die Herstellung und den Vertrieb der Zigaretten bis hin zum Wegwerfen der Kippen. Die Bilanz der Wissenschaftler fällt nicht gut aus.

Raucher erzeugen so viel Treibhausgase wie Israel

Da ist zum Beispiel der Einfluss des Rauchens auf den Klimawandel. Nach den Berechnungen der Forscher werden durch Produktion und Konsum von Zigaretten jedes Jahr Treibhausgase frei, deren Wirkung einer Menge von fast 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid entspricht. Das ist fast so viel, wie Länder wie Peru oder Israel insgesamt in einem Jahr ausstoßen. Wer 50 Jahre lang jeden Tag ein Päckchen Zigaretten raucht, produziert der Analyse zufolge etwas mehr als fünf Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente. Um das auszugleichen, müsste er 132 junge Bäume zehn Jahre lang wachsen lassen. Besonders negativ schlägt in der Klimabilanz das Trocknen der Tabakblätter zu Buche.

Beim Anbau dagegen entsteht 70 Prozent des berechneten Umweltschadens durch Bewässerung und Düngung. In einer typischen Zigarette stecken nach Angaben der Forscher 3,7 Liter Wasser. Insgesamt benötigt die Herstellung von Tabakprodukten mehr als 22 Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr – und damit mehr als das 2,5-fache der gesamten Wasserversorgung für die Bevölkerung Großbritanniens. Ganz abgesehen von einem Verbrauch an fossilen Energien, der 21 Millionen Tonnen Öl entspricht. Das ist etwa so viel, wie Neuseeland oder Ungarn im Jahr an Primärenergie verbrauchen.

Angesichts solcher Werte wäre es nach Einschätzung der Forscher gerade in Entwicklungsländern oft sinnvoller, die Flächen und Ressourcen zur Produktion von bestimmten Nahrungsmitteln einzusetzen. So könnten die fast 1300 Quadratmeter Land, die zur Produktion von einer Tonne grünem Tabak notwendig sind, in geeigneten Regionen südlich der Sahara etwa sechs Tonnen Tomaten oder fast eine halbe Tonne Weizen liefern. Der Wasserverbrauch von 670 Kubikmetern pro Tonne Tabak ist vergleichbar mit dem von einer Tonne Reis und fünf- bis achtmal höher als bei Tomaten oder Kartoffeln.