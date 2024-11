Krebsmedizin: Ringförmige DNA verursacht viele Krebserkrankungen

Laut den Daten des Forschungsteams können die DNA-Ringe nicht nur Krebsgene enthalten, sondern auch so genannte Enhancer. Das sind Sequenzabschnitte, die die Aktivität von Genen steigern. ecDNAs, die Enhancer tragen, wirken mit anderen ecDNAs manchmal offenbar so zusammen, dass deren Krebsgene aktiver werden.

Unausgewogene Weitergabe

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die ringförmigen DNA-Moleküle asymmetrisch weitergegeben werden: Teilt sich eine Zelle, die ecDNAs enthält, erbt eine Tochterzelle mehr DNA-Ringe als die andere. Das macht eine Anreicherung von ecDNAs in manchen Zellen wahrscheinlicher, wodurch diese häufiger entarten.

Hier liegt zugleich ein Ansatzpunkt, um die Zellen zu bekämpfen, wie die Arbeitsgruppe um Chang erkannt hat. Denn bei Krebszellen, die viele ecDNAs besitzen, ist das Zusammenspiel von Transkription (das Umschreiben von DNA in RNA) und Translation (das Übersetzen der RNA-Sequenz in ein Protein) zunehmend störanfällig. Das lässt sich nutzen, um die Zellen in den Tod zu treiben, berichtet das Team. Hemmt man ein Enzym namens CHK1, das eine wichtige Rolle in der Zellteilung spielt, dann würden ecDNA-haltige Tumorzellen absterben, wie Zellkultur- und Tierversuche belegt hätten. Ein entsprechendes Therapieverfahren befindet sich nun im frühen Stadium klinischer Tests, um zu prüfen, ob es sich für die Behandlung von Menschen eignet.