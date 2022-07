Krieg in der Ukraine: Gestörte Kontakte zu russischen Kollegen

Zwei Tage würde es dauern, eROSITA wieder aufzuwecken, sagt Predehl. Bislang deutet nichts darauf hin, dass dies geschieht. Eine Übernahme durch Russland allein, die kürzlich von Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin angekündigt worden war, ist bislang nicht erfolgt – auch russische Wissenschaftler hatten hier widersprochen. So lange müssen die Astrophysiker mit dem zurechtkommen, was das Teleskop bereits geliefert hat.

Arktisforscherin Anne Morgenstern steht vor einem ähnlichen Problem. »Dass die Datenreihe vom Lena-Delta abreißt, bereitet uns großes Kopfzerbrechen«, sagt sie. »Wir hoffen, dass die russischen Kollegen irgendwie weitermachen.« Das aber sei schwer, denn einige Analysen seien bislang in den Laboren des AWI gemacht worden. Zudem habe die deutsche Seite viel bei der Logistik unterstützt. »Natürlich ist der Wunsch da, dass es auf Samoylov weitergeht, aber es ist uns allen klar, dass dies derzeit unmöglich ist«, sagt Morgenstern. Das AWI verschiebe nun seinen Fokus, arbeite mehr in anderen Polarregionen wie Spitzbergen, Grönland oder Kanada.

Mit einigen Forscherinnen und Forschern in Russland hat sie aber weiterhin Kontakt. »Wir tauschen uns aus, fragen, wie es geht, was der andere so macht«, erläutert sie. Auch einen wissenschaftlichen Austausch gibt es: Das AWI prüft, welche Daten, die vor Kriegsbeginn erhoben wurden, ausgewertet und veröffentlicht werden können, um sie der weltweiten Community zugänglich zu machen. Schließlich handele es sich um Grundlagenforschung, die unter anderem dabei helfe, dem Klimawandel zu begegnen.

»Hier steht etwas Großes auf dem Spiel, Putin bedroht die freie, westliche Welt« (Christian Stegmann, Direktor Astroteilchenphysik am Desy)

Das Direktorium des Forschungszentrums Desy mit Standorten in Hamburg und Zeuthen bei Berlin verfolgt eine deutlich restriktivere Sanktionspolitik. Die geht so weit, dass es nicht mit russischen Einrichtungen auf einer Website erscheinen will, etwa bei Konferenzen. »Wir bitten darum, dass die Teilnehmer aus Russland als wissenschaftliche Persönlichkeiten, aber ohne Nennung ihres Instituts aufgeführt werden, oder bei allen diese Zuordnung gestrichen wird«, sagt Christian Stegmann, Direktor für den Bereich Astroteilchenphysik. Auch seien zunächst alle Publikationen mit russischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestoppt worden, nun werde von Fall zu Fall entschieden. Oft stünde man dabei vor einem Dilemma, gibt der Forscher zu. Beispielsweise bei großen Experimenten am Teilchenbeschleuniger LHC in Genf. »Wenn Daten da sind, gehören sie veröffentlicht«, sagt Stegmann. »Es wäre wissenschaftsethisch falsch, bestimmte Autoren von der Publikation zu streichen.« Der Kompromiss jetzt: Die Daten werden auf Preprint-Servern veröffentlicht unter den Namen der Kollaborationen wie CMS oder ATLAS.

Hoffnung auf bessere Zeiten

Wer in der Wissenschaft zum Thema Russland herumfragt, trifft vielfach auf Verständnis für die Beschlüsse, spürt Hoffnung auf bessere Zeiten und innere Zerrissenheit. Stegmann wird ausgesprochen deutlich: persönliche Kontakte – unbedingt erhalten, Zusammenarbeit mit Institutionen – geht gar nicht. »Hier steht etwas Großes auf dem Spiel, Putin bedroht die freie, westliche Welt«, sagt er. »Wir sind die Ersten, die wieder Brücken aufbauen, aber nicht in der jetzigen Situation.«

Zumal es dafür den Willen beider Seiten brauche, betont Ulrike Hillemann-Delaney, Leiterin des Bereichs Internationales an der TU Berlin. »Wenn ich sehe, dass die Rektoren russischer Universitäten das Vorgehen in der Ukraine unterstützen, kann ich diesen Willen nicht erkennen.« Sie hofft, dass eines Tages wieder Kooperationen möglich werden, aus mehreren Gründen. »Bei bestimmten globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder Gesundheit ist ein Datenaustausch essenziell, diese Probleme können wir nicht ohne Russland lösen«, sagt sie. Zudem gebe es dort hervorragende Forscherinnen und Forscher, insbesondere in der Mathematik und den Naturwissenschaften. »Es wäre nur gut, wenn deren Expertise gehört und genutzt würde.« Auch der gegenseitige Austausch von Studierenden und Doktoranden, bei dem die jungen Menschen das jeweils andere Land kennen lernen, ist nach Ansicht von Hillemann-Delaney ein Gewinn. Der Kurs, jegliche Kooperationen einzufrieren, werde von den TU-Angehörigen »im Großen und Ganzen« mitgetragen, sagt sie. »Entsprechend den weiteren Entwicklungen müssen und werden wir die Maßnahmen auch künftig diskutieren.«