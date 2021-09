Coronapandemie: Coronavirus sprang womöglich zweimal vom Tier auf den Menschen

Dieses Ergebnis wäre ein weiterer Sargnagel für die Hypothese, nach der Sars-CoV-2 bei einem Laborunfall entwichen ist und nicht aus einem Wildtier. Das meint etwa Robert Garry, Virologe an der Tulane University in New Orleans: »eine sehr wichtige Studie. Wenn man A und B als zwei getrennte Linien beschreiben kann und das Virus zweimal auf den Menschen gesprungen ist, dann ist so gut wie ausgeschlossen, dass die Pandemie aus dem Labor stammt.« Auch für David Robertson, Virologe an der Universität von Glasgow (UK), sind die Ergebnisse »ein Indiz dafür, dass Sars-CoV-2 mindestens zweimal in die menschliche Bevölkerung eingeschleppt wurde«. Andere Experten halten weitere Nachforschungen für erforderlich – gerade mit Blick auf die eher spärlich verfügbaren Gendaten, die man aus der Frühphase der Pandemie zur Verfügung hat.

Die Nukleotidsequenzen der Linien A und B unterscheiden sich in zwei Bereichen wesentlich. Allerdings findet sich in manchen der am frühesten isolierten Genome auch schon Kombinationen jener Unterschiede. Bisher hatten Forscher vermutet, dass solche Genome von Viren stammen, die eine Zwischenstufe in der Entwicklung von der einen zur anderen Linie darstellen. Diese Interpretation ist aber womöglich fehlerhaft, meinen nun die Wissenschaftler nach ihrer neuen, genetisch detaillierteren Analyse. Sie hatten dafür 1716 vor dem 28. Februar 2020 gesammelte Sars-CoV-2-Genome aus dem viel genutzten Online-Genomarchiv GISAID untersucht.