Schwarze Löcher: Ein viel versprechender Kandidat für Dunkle Materie scheidet aus

Doch das muss nicht immer so gewesen sein: In den ersten Momenten nach dem Urknall, noch bevor eine Sekunde vergangen war, könnte es theoretischen Modellen zufolge heftige Dichteschwankungen gegeben haben. An manchen Stellen war demnach die Materie so konzentriert, dass sich primordiale Schwarze Löcher bildeten. Diese könnten noch heute existieren und wären nur sehr schwer zu detektieren, da sie nur über ihre Schwerkraft mit ihrer Umgebung wechselwirken und kein Licht aussenden. Das macht sie zu idealen Kandidaten für Dunkle Materie.

Doch dafür müssten sie in ausreichender Anzahl vorhanden sein. Denn Dunkle Materie macht Beobachtungen zufolge rund 27 Prozent des Universums aus – während gewöhnliche Materie bloß einen Anteil von etwa fünf Prozent hat (der Rest besteht aus Dunkler Energie). Bisher gelang es nicht, ein primordiales Schwarzes Loch direkt nachzuweisen, doch künftige Gravitationswellendetektoren wie LISA könnten das bald ändern.