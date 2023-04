Selbstreflexion: Entdeckungsreise ins Ich

Narziss hätte seine Freude an der heutigen Zeit: Der Jüngling aus der griechischen Mythologie war bekannt dafür, sich unentwegt mit sich selbst zu beschäftigen. Die Nabelschau ist heute aktueller denn je: Zahllose Buchratgeber widmen sich ausgiebig der eigenen Person. »Selbstfindung – Wer bin ich? Was will ich?« heißt es da. Oder: »Selbstreflexion: Finde Ruhe, Lebensfreude und Liebe«. Ein anderes Buch trägt den Titel »Das Date mit dir selbst«. Auf Instagram sieht es ähnlich aus. Unter dem Hashtag #selfreflection finden sich inzwischen mehr als eine Million Beiträge, dazu zig Posts mit Übungen, die helfen wollen, sich in der Selbsterkundung zu üben. Denn während es dem selbstverliebten Narziss genügte, sich im Spiegel der Wasseroberfläche zu betrachten, geht es bei der heutigen Selbstreflexion darum, den Grund des Sees bis in die tiefsten Winkel zu erkunden.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person war seit jeher ein beliebtes Thema in der Kunst und Literatur. Besonders deutlich wird das beispielsweise in der Bewegung der »Confessional Poets«, die in den späten 1950er Jahren in den USA entstand. Die Autorinnen und Autoren der so genannten »Bekenntnisliteratur« kehrten in ihren Gedichten ihr Innerstes nach außen. Peinlichkeiten und Schamgefühle waren keine Tabus mehr. In Skandinavien wurde die Selbsterkundung zeitweise sogar staatlich gefördert. Im 19. Jahrhundert entstand dort eine besondere Art der Volkshochschule, deren Ziel es war, die Bürger und Bürgerinnen bei der Identitätsbildung zu stärken und ihre Selbstbestimmung voranzutreiben. Der Aufenthalt war kostenlos und dauerte zwischen vier und sechs Monate.

Doch wozu eigentlich? Was bringt es, über das eigene Leben nachzudenken? James Pennebaker, Sozialpsychologe an der University of Texas in Austin, erklärt: »Reflexion bedeutet, dass man sich zurücklehnt und versucht, etwas besser zu verstehen.« Bei einer mathematischen Gleichung ginge es beispielsweise nicht darum, die Aufgabe zu rechnen, sondern sich zu fragen, wie diese funktioniert. Über einen Aspekt von sich selbst nachzudenken, verfolge ein ähnliches Ziel: »In beiden Fällen kann der Akt der Reflexion einen Einblick in das Problem oder seine Persönlichkeit geben, an dem er oder sie interessiert ist.«