Seltene Aufnahmen: Wenn Wale stillen

Wenn Walkälber hungrig sind, stehen sie vor einer schwierigen Aufgabe: Während bei den meisten Säugetieren mindestens die Kinder und oft auch die Mütter beim Stillen ruhen, müssen Wale in Bewegung bleiben. Das Jungtier muss also gleichzeitig schwimmen und saugen, während die Walkuh durchs Wasser gleitet. Diesen intimen Moment unter Wasser konnten Menschen bislang nur sehr selten aufzeichnen. Der Biologin Natalia Botero von der Macuaticos Foundation und ihrem Team gelang es, diesen Akt mit Hilfe einer speziellen Kamera zu filmen – zum erst dritten Mal in der Geschichte der Meeresforschung, wie sie während einer Konferenz in Medellin erzählte.

Die Aufnahmen ermöglichte eine spezielle Kamera, welche die Gruppe mit Saugnäpfen auf dem Rücken des Kalbs befestigte, um es nicht zu verletzen. Neben Bildmaterial zeichnete das Gerät auch die Lautäußerungen des Tiers sowie GPS-Daten auf. Nach wenigen Stunden löste sich die Kamera wieder ab, so dass Botero und Co sie im Meer aufsammeln konnten.

Die Bilder zeigen, wie sich das Kalb seiner Mutter nähert und dann an deren Milchdrüsen zu trinken beginnt, während beide weiterschwimmen. Als sich das Jungtier dann ablöst, um an der Meeresoberfläche Luft zu schnappen, schwebt eine Milchfahne durch das Wasser. Die Milch hat einen Fettanteil von rund 40 Prozent und ist damit sehr energiereich, was die Kälber dringend benötigen: Sie kommen mit einer Tonne Gewicht und einer Länge von vier Metern auf die Welt, müssen aber hunderte Kilogramm in relativ kurzer Zeit zunehmen, bevor sie sich auf die lange Reise zurück aus tropischen Gewässern in die Antarktis machen. Dort befinden sich die Hauptnahrungsgebiete der Giganten: reichlich Krill und andere Meerestiere.