Sibirien: Bereits Jäger und Sammler bauten Festungen

Schon Wildbeuter töpferten Gefäße

Ein Indiz, dass sich die Gesellschaft der sibirischen Wildbeuter vor mehr als 8000 Jahren gewandelt hatte, liefere auch der Fund von Keramikfragmenten an der Stätte von Amnya. In den Tontöpfen waren vermutlich Nahrungsmittel gelagert und gekocht worden. Schon zuvor war bekannt, dass die Erfindung von gebrannten Tongefäßen nicht an die Entwicklung von Landwirtschaft gekoppelt sein musste. Das Wissen, Tongefäße zu brennen, gelangte wohl von Ostasien aus nach Sibirien und weiter nach Europa. Die ältesten bekannten Keramikbehälter entstanden vor rund 20 000 Jahren in Ostchina.

Für die Entstehung komplexer Gesellschaften, die sesshaft lebten und Großbauprojekte durchführten, war laut Piezonka also keine Landwirtschaft nötig. Denn die sibirische Taiga habe auch so reiche Nahrungsquellen geboten: Fisch im nahe gelegenen Fluss, zahlreiche Vogelarten, vorüberziehende Elch- und Rentierherden. Die erlegten Tiere ließen sich zudem zu haltbaren Lebensmitteln wie Fischöl, Räucherfisch sowie -fleisch weiterverarbeiten – und einlagern. So begann womöglich eine Entwicklung, die zu einer ungleichen Verteilung von Besitz, Wohlstand und Macht in der Gemeinschaft führte, mutmaßen die Fachleute um Piezonka.

Die Vorräte könnten allerdings auch andere Gruppen gelockt haben. Dass es regelmäßig zu Überfällen kam, deuten Brandschichten in Amnya an. Raubzüge waren vielleicht der Grund, überhaupt schützende Befestigungen zu errichten. »Der Wettbewerbscharakter, der sich aus der Lagerung von Ressourcen und der Zunahme der Bevölkerung ergibt, ist in diesen prähistorischen Bauten offensichtlich und widerlegt frühere Annahmen, dass es in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften keine größeren Konflikte gab«, sagt Piezonka.