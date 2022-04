SLS und Starship: Mit Superraketen auf zu neuen Welten

Gleichzeitig geben sich Mitarbeitende der Behörde zuversichtlich, die exorbitanten Kosten und Zahl der SLS-Starts verbessern zu können. In seinem Briefing schätzte Stough, dass 800 Millionen Dollar oder weniger ein erreichbares Ziel für die 2030er Jahre sind.

Mit Upgrade zur Meganutzlast

Die endgültige, leistungsstärkste geplante SLS-Konfiguration könnte sich mit Hilfe einer neuen »Kick-Stufe« aufstocken lassen, die zusätzlich einen Antrieb an der Spitze der Rakete hätte. Das geht aus einem Papier hervor, das auf einer Tagung des American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) im November 2020 vorgestellt wurde. Ein solches Upgrade würde es der SLS ermöglichen, rund 16 Tonnen zum Jupiter, etwa 6 Tonnen zum Neptun und eine Tonne in den interstellaren Raum zu befördern. Die New-Horizons-Mission zum Pluto hatte im Vergleich dazu eine Masse von einer halben Tonne. »Es gibt derzeit keine Rakete, die auch nur annähernd diese Nutzlast transportieren kann«, sagt Blevins, der bei Marshall Chefingenieur der SLS ist.

Am 19. April 2022 hat die National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ihre Empfehlungen für die wissenschaftlichen Prioritäten der NASA bis weit in die 2030er Jahre hinein veröffentlicht. Sie sind Teil einer umfassenderen Umfrage, für die die NASA Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Studien zu Missionskonzepten gebeten hat, die sich für Ziele im äußeren Sonnensystem eignen könnten. Eine Auswahl: das SLS für einen Pluto-Orbiter, einen Orbiter und Lander zum Saturnmond Enceladus sowie einen Orbiter und eine Atmosphärensonde zum Neptun nutzen. »Wir wollten mit bereits oder bald bestehende Technologien arbeiten«, sagt Kirby Runyon vom Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (JHUAPL), der an der geplanten Neptun-Mission beteiligt ist. »Das SLS ist in seiner Entwicklung und Reife am weitesten fortgeschritten von allen sehr großen Fahrzeugen.«

Geht es nach Runyons Gruppe, würde die Neptune Odyssey bereits im Jahr 2031 mit einer SLS-Rakete starten und in den 2040er Jahren in eine Umlaufbahn um den Neptun eintreten. Die Mission würde einen noch nie da gewesenen Einblick in die Welt eines Planeten gewähren, der bisher nur ein einziges Mal besucht wurde – nämlich bei einem flüchtigen Vorbeiflug der Raumsonde Voyager 2 im Jahr 1989 auf ihrer Reise außerhalb des Sonnensystems. Odyssey soll Neptun und seinen größten Mond Triton vier Jahre lang untersuchen und dabei eine Sonde in die stürmische Atmosphäre des Planeten schicken. Etwas kleinere Raketen wie die Falcon Heavy könnten Odyssey ebenfalls zum Neptun bringen, allerdings nur über verschiedene Zusatzmodule, die die Kosten und die Komplexität der Mission erhöhen und die Fehlertoleranz verringern würden. Dieser Ansatz sei definitiv riskanter, sagt Runyon.

»Starship ist nicht nur eine schrittweise Veränderung: Es ist ein Paradigmenwechsel«

(Jennifer Heldmann, Ames Research Center)

Mit dem Enceladus Orbilander wiederum möchte man nach Anzeichen von Leben im Ozean des Saturnmondes suchen, der durch Risse in seiner Eiskruste Wasserdampf und organische Moleküle ausstößt. Die Raumsonde könnte durch die Abgase fliegen und Proben entnehmen, bevor sie auf der Mondoberfläche landet, um dort Untersuchungen durchzuführen. Die SLS erleichtert eine solche Mission im Vergleich zu einer kleineren Rakete, die Schwerkraftimpulse von Vorbeiflügen an Planeten im inneren Sonnensystem benötigen würde. »Wir müssten das Raumfahrzeug nicht so konstruieren, dass es sowohl die warmen Bedingungen im inneren Sonnensystem als auch die kalten Bedingungen auf dem Saturn übersteht«, sagt Shannon MacKenzie, Leiterin des Konzepts am JHUAPL.

Aber auch das SLS hat Grenzen. Geht man von einem Start im Jahr 2031 aus, würde die gigantische Rakete immer noch fast drei Jahrzehnte brauchen, um einen geplanten Orbiter namens Persephone zum Pluto zu bringen. Und trotz ihrer immensen Größe ist das System eingeschränkt, weil es im Weltraum nicht aufgetankt werden kann. In den kühnen Träumen von Weltraumforschenden gibt es nur eine Rakete: das Starship. »Starship ist nicht nur eine schrittweise Veränderung«, sagt Jennifer Heldmann vom Ames Research Center der NASA. »Es ist ein bedeutender Paradigmenwechsel.«