Teilchenphysik: Gegen die Regeln

Zunächst ist es wichtig, das Standardmodell und dessen Teilchen und Wechselwirkungen etwas näher zu betrachten. In diesem Modell heißen die Bauteile der Materie Fermionen, nach dem 1954 verstorbenen italienischen Physiker Enrico Fermi. Sie existieren in drei Varianten, den so genannten Generationen (oder Flavours), die abgesehen von ihrer Masse in jeder Hinsicht gleich sind. Neben dem Elektron gibt es beispielsweise die schwereren Myonen und Tau­onen; das Up-Quark hat die Charm- und Top-Quarks als massereichere Verwandte; zum Down-Quark gesellen sich die Strange- und Beauty-Quarks. Nur die Teilchen aus den leichtesten Generationen sind stabil. Sie bilden die gewöhnliche Materie, aus der unsere Welt aufgebaut ist: Atome mit ihrer Hülle aus Elektronen und Kernen aus Protonen und Neutronen. Protonen bestehen jeweils aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark, das Neutron enthält ein Up-Quark und zwei Down-Quarks.

© Jen Christiansen / Scientific American November 2022; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Das Standardmodell | Die bisher bekannten Teilchen lassen sich in zwei Arten einteilen, Fermionen und Bosonen. Fermionen bilden die Bausteine der Materie (dazu gehören die Elektronen und die Quarks, aus denen Protonen und Neutronen bestehen). Jeder Typ von Fermion tritt in drei Varianten auf, den so genannten Generationen, die sich nur hinsichtlich ihrer Masse unterscheiden. Bosonen wiederum übertragen die fundamentalen Wechsel­wirkungen. Diese Kräfte sollten die Vertreter der einzelnen Generationen nicht unterschiedlich behandeln.

Drei Kräfte lassen die Fermionen miteinander in Wechselwirkung treten. Das ist erstens die »schwache«, zweitens die »starke« und drittens die elektromagnetische Wechselwirkung (nicht berücksichtigt wird die Gravita­tion, die im subatomaren Bereich extrem schwach ist). Jeder Kraft entsprechen Teilchen, die sie übertragen. Für die schwache Kraft heißen sie W- und Z-Bosonen, für die starke Kraft Gluonen und für die elektromagnetische Kraft Photonen. Wichtig ist, dass keine dieser Wechselwirkungen eine der drei Generationen von Fermionen bevorzugt behandelt.

Jede bestätigte Abweichung vom Standardmodell würde dessen Erweiterung erzwingen

Und dann haben wir noch das mittlerweile berühmte Higgs-Teilchen, welches 2012 am LHC entdeckt wurde. Es verleiht allen anderen fundamentalen Teilchen und sich selbst die Masse. Daher ist es das einzige Objekt im Standardmodell, dessen Wechselwirkungen einen Unterschied zwischen den Generationen machen können. Damit ist das Standardmodell der Teilchenphysik komplett. Jede bestätigte Abweichung von seinen Vorhersagen und insbesondere die direkte Entdeckung eines neuen Teilchens würde seine Erweiterung erzwingen.

b → c l υ

Der erste Hinweis auf Verletzungen der Leptonuniversalität stammt aus der Beobachtung eines Beauty-Quarks, das in ein Charm-Quark (c), ein Lepton (l) und ein Neutrino (υ) zerfällt. Dabei sollten Tauonen wegen ihrer großen Masse weniger häufig auftreten als Myonen oder Elektronen. Bei Experimenten wie BaBar in Kalifornien, LHCb in der Schweiz oder Belle in Japan kommen Zerfälle zu Tau­onen jedoch häufiger vor als gedacht. Hier könnten »virtuelle« Teilchen, die kurzzeitig auftauchen, die normalen Prozesse stören. Zum Beispiel könnte das Beauty-Quark mit einem virtuellen geladenen Higgs-Teilchen wechselwirken, wie ich es 2012 vorgeschlagen habe (wenngleich dieses Modell inzwischen einige Probleme bereitet), oder mit einem anderen hypothetischen Teilchen, das als Leptoquark bezeichnet wird.

© Jen Christiansen / Scientific American November 2022; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Beauty zu Charm | Beim Prozess b → c l ν zerfällt ein Beauty-Quark in ein Charm-Quark, ein Lepton und ein Neutrino.

Cabibbo-Winkel-Anomalie

Ein weiteres faszinierendes Signal stammt von bestimmten radioaktiven Zerfällen, den so genannten Betazer­fällen, die auch einen Großteil der natürlichen Radioakti­vität verursachen. Sie kommen bei einigen Experimenten seltener vor als erwartet. Der Vorgang findet in Atom­kernen statt, wenn sich Down-Quarks in Up-Quarks umwandeln oder umgekehrt. Dabei wird ein Neutron zu einem Proton oder ein Proton zu einem Neutron. Im ersteren Fall werden ein Elektron und ein Anti-Neutrino aus­gesandt, im letzteren ein Positron (das Antiteilchen des Elektrons) und ein Neutrino.

© Jen Christiansen / Scientific American November 2022; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Betazerfall | Bei diesem Vorgang in Atomkernen wandeln sich Quarks um, wodurch ein Neutron zu einem Proton wird oder umgekehrt.

Wenn man die Messungen mit verbesserten theoretischen Berechnungen kombiniert, scheinen die Teilchen in den Kernen eine längere Lebensdauer zu haben als gedacht. Hier spielt der so genannte Cabibbo-Winkel eine Rolle, der Übergänge zwischen den Quark-Generationen beschreibt. Sein Wert kann auch aus Zerfällen von Kaonen (K-Mesonen; Quark-Bindungszustände, die ein Strange-Quark enthalten) bestimmt werden. Hier gibt es ebenfalls Ungereimtheiten bei den Messergebnissen.