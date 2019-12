Der Marshmallow-Test: Vorboten für ein gutes Leben

Wahrscheinlich haben Sie schon einmal vom »Marshmallow-Test« gehört: Ein Kind bekommt ein Marshmallow vorgesetzt und hat folgende Wahl: es gleich zu essen – oder 15 Minuten zu warten und dafür noch ein zweites zu bekommen. Eine klassische Studie des Psychologen Walter Mischel zeigte: Jene Kinder, die es schaffen, auf das zweite Marshmallow zu warten, haben als Erwachsene mehr Erfolg im Leben. Sie verfügen über einen höheren Bildungsabschluss, bessere Gesundheit und mehr soziale Kontakte.

Seit diesen frühen Experimenten in den 1960er und 1970er Jahren haben Forschende immer wieder festgestellt, dass sich der weitere Lebensverlauf schon im Kindergartenalter abzeichnet. Ausgestattet mit besseren sozialen und emotionalen Fertigkeiten, mit mehr Motivation und mehr Selbstkontrolle erreichen Kinder demnach mehr in Sachen Bildung und Beruf, und sie leben länger sowie gesünder.

Nun haben meine Kollegen und ich in einer neuen Studie eine weitere Verbindung zwischen dem Verhalten in der Kindheit und dem Erfolg im späteren Leben entdeckt. In der medizinischen Fachzeitschrift »JAMA Psychiatry« berichten wir, dass Kindergartenkinder, die laut Beobachtern unaufmerksam erschienen, im Alter von 33 bis 35 Jahren weniger verdienten. Diejenigen, die als »prosozial« beurteilt wurden – zum Beispiel als freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll –, verfügten später über ein höheres Einkommen.

Die Fähigkeit eines Kindes, eine Belohnung auf später zu verschieben, mag für ein erfolgreiches Leben wichtig sein, doch Intelligenz und familiärer Hintergrund sind wichtiger

Unserer Studie zufolge zählen Aufmerksamkeitsprobleme zu jenen Faktoren, aus denen sich spätere Einkünfte am besten vorhersagen lassen. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass es möglich ist, allein mit einer einzigen Beurteilung schon im Kindergarten jene Kinder zu identifizieren, die später geringere Verdienstchancen haben. Das ist praktisch bedeutsam, denn so kann man womöglich rechtzeitig helfen, indem man die betreffenden Kinder weiter beobachtet, sie unterstützt oder an Präventionsprogrammen teilnehmen lässt und so ihre Chancen verbessert.