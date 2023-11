Weinforschung: Warum verursacht Rotwein bei manchen Menschen Kopfschmerzen?

Deswegen nahmen Devi und ihr Team die Forschung der Chemiker auf und untersuchten in Laborversuchen, wie Quercetin gemeinsam mit Alkohol verstoffwechselt wird. Die Ergebnisse haben sie am 20. November 2023 im Fachjournal »Scientific Reports« veröffentlicht. »Wenn Quercetin in den Blutkreislauf gelangt, wandelt es der Körper in eine andere Form um, in der es den Alkoholabbau hemmt«, erklärt Andrew Waterhouse, ein Kollege von Devi und Mitautor der Studie. In der Folge sammelt sich Azetaldehyd, ein Zwischenprodukt beim Abbau von Alkohol, im Körper an und sorgt für unangenehme Nebenwirkungen. »Azetaldehyd ist ein bekanntes Toxin, ein Reizstoff und eine Substanz, die Entzündungen auslöst«, sagte Devi. »Wie Forscher wissen, kann es in hohen Konzentrationen Rötungen, Kopfschmerzen und Übelkeit verursachen.«

»Wir sind endlich auf dem richtigen Weg, um dieses jahrtausendealte Rätsel zu lösen« Apramita Devi, Önologin

Die Konzentration von Quercetin kann sich von Rotwein zu Rotwein sehr unterscheiden. Denn das Flavonoid entsteht durch direkte Sonneneinstrahlung. In sehr sonnenreichen Jahren und Regionen sowie bei besonders exponierten Reben kann der Quercetin-Gehalt in einem Wein bis zu fünfmal höher ausfallen als in anderen Rotweinen.

Der Forschungsleiter der Umwelt- und Gesundheitswissenschaften an der Yale University, Vasilis Vasiliou, gibt in einem Artikel der »New York Times« jedoch zu bedenken, dass die Vorgänge im Labor nicht immer gleich ablaufen wie im menschlichen Körper. Devi ist dennoch optimistisch: »Wir glauben, dass wir endlich auf dem richtigen Weg sind, dieses jahrtausendealte Rätsel zu lösen. Der nächste Schritt besteht darin, unsere Vermutung wissenschaftlich an Menschen zu testen, die solche Kopfschmerzen entwickeln.«