Sars-CoV-2: Wessen Coronavirus-Strategie hat am besten funktioniert?

Das Wiener Team hat Details von rund 170 Interventionen in 52 Ländern erfasst, die von kleinen Maßnahmen wie Bodenaufklebern, die einen Abstand von zwei Metern markieren, bis hin zu größeren, restriktiven Maßnahmen wie Schulschließungen reichen. Sie verfolgen auch die jüngsten Bemühungen einiger Länder, das tägliche Leben wieder in Gang zu bringen, und die damit einhergehenden Maßnahmen, darunter das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken. Unterdessen werden für das Oxford-Projekt »Covid-19 Government Response Tracker« 13 Interventionen in mehr als 100 Ländern überwacht. Es fasst sieben der 13 zu einem einzigen »Stringency-Index« zusammen, der das Ausmaß der Reaktion jedes Landes erfasst und einen Vergleich zwischen Ländern ermöglicht, die unterschiedliche Ansätze verfolgen (siehe Grafik). Laden... Laden... © Nature, nach Daten von Oxford Coronavirus Government Response Tracker; Gibney, E.: Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies. Nature 581, 2020; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)

Algorithmen packten Schweden, das Vereinigte Königreich und die Niederlande zunächst in eine Gruppe

Wissenschaftler beider Gruppen analysieren bereits ihre Daten. Das Wiener Team sucht nach Mustern. Dazu gehört es, Länder nach dem Beginn ihrer Epidemien und der Gesamtzahl der eingeführten Restriktionen zu clustern. In Europa beispielsweise gruppieren die Algorithmen Schweden, das Vereinigte Königreich und die Niederlande als Länder, die relativ langsam agierten. In der Frühphase ihrer Epidemien setzten alle drei Länder Strategien zur »Herdenimmunität« um, die nur wenige Maßnahmen beinhalteten oder solche, die auf Freiwilligkeit beruhen. Später gingen Großbritannien und die Niederlande jedoch zu aggressiveren Reaktionen über, einschließlich landesweiter Sperren, sagt Amélie Desvars-Larrive, Epidemiologin am CSH Wien und an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.

Deutschland und Österreich wiederum hoben sich zwischenzeitlich als Nationen hervor, die aggressive und frühzeitige Bekämpfungsstrategien einsetzten, im Vergleich zu Italien, Frankreich und Spanien, die zwar ähnliche Maßnahmen eingeführt haben – aber deutlich später in ihren Epidemien, sagt Desvars-Larrive. Bislang verzeichnen Deutschland und Österreich pro Kopf im Vergleich mit den anderen Ländern nur einen Bruchteil der Todesfälle in Folge von Covid-19.