Wetter: Sturm »Éowyn« bricht Rekord

Es kann zum Anzapfen trockener, stratosphärischer Luftmassen kommen, also von Luftschichten, die über der Troposphäre liegen, in der sich normalerweise unser Wettergeschehen abspielt. Dabei sinkt auch die Tropopause bis auf wenige Kilometer Höhe herab, die die Grenze zwischen Tropo- und Stratosphäre darstellt. In diesem Zusammenhang bilden sich verschiedene Starkwindbänder in geringer Höhe aus., darunter der »Cold Jet«, der hinter der Kaltfront auftritt, und senkrecht zu dieser ausgerichtet ist. Bei labil geschichteten Luftmassen kann dieser Starkwind bis zum Boden herabgemischt werden und für extreme Windböen sorgen.

Noch untersucht werden muss laut dem Deustchen Wetterdienst, ob ein weiteres atmosphärisches Phänomen aufgetreten ist: der so genannte »Sting Jet«. Dabei rauscht stratosphärische Luft schlagartig nach unten bis auf geringe Höhen. Auch hier kann ein Herabmischen diese Luftmassen bis zum Boden auftreten und für noch höhere Windgeschwindigkeiten sorgen. Dieses trete jedoch äußerst selten, nur kurzzeitig und räumlich eng begrenzt auf, so der DWD. Dies müsse die Datenanalyse zeigen.