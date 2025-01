Wetter: Einer der stärksten Stürme seiner Geschichte trifft Irland

Das Wettermodell des Deutschen Wetterdienstes geht verbreitet von Winden bis zu 140 Kilometer pro Stunde aus, andere Simulationen errechnen sogar Spitzenwerte bis zu 210 Kilometer pro Stunde: Der bisherige Rekord der Aufzeichnungen liegt bei 182 Kilometer pro Stunde, die am 18. Januar 1945 am Flughafen Foynes an der Westküste Irlands gemessen wurden. Éowyn erreiche damit ähnliche Werte wie ein Hurrikan, schreibt der DWD: Er entspräche auf der Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala der Kategorie 2. Britische und irische Behörden warnen daher seit Tagen vor dem Sturm.

Auslöser des Orkans war der besagte Kaltluftausbruch aus arktischen Gefilden, der über dem östlichen Nordamerika südwärts zog und über dem Westatlantik auf deutlich wärmere Luftmassen traf: optimale Bedingungen, unter denen sich Orkantiefs bilden können. Dieses Sturmgebilde zog in der Folge rasch über den Ozean ostwärts, wo er Freitagfrüh die irische Küste erreicht. In Deutschland macht sich Éowyn vor allem im Südwesten mit auffrischendem Wind und besonders durch die warme Luft bemerkbar, die der Sturm an seiner Südseite mit sich führt. Am Oberrhein könnte es am Freitag dadurch bis zu 12 Grad Celsius mild werden. Und am Samstag sind lokal sogar bis zu 16 Grad Celsius möglich.