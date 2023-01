Raumfahrt: Wie Atommüll die Erforschung des Mondes befeuern kann

Besser als Plutonium?

Der große Vorteil von Americium gegenüber Plutonium bestehe darin, dass es billiger sei, häufiger vorkomme und außerdem radioaktive Abfälle wiederverwendet werden könnten, sagt Véronique Ferlet-Cavrois, die die ENDURE-Initiative am ESTEC leitet. Plutonium-238 wird in einem zweistufigen Prozess hergestellt, bei dem Neptunium mit Neutronen bestrahlt wird. Forscher am britischen National Nuclear Laboratory (NNL) in Sellafield haben gezeigt, dass Americium aus wiederaufbereitetem Kernbrennstoff, der in Kraftwerken verwendet wird, extrahiert und zu Brennstoffpellets verarbeitet werden kann, die den Kern der Batterien bilden sollen. Im Rahmen des ENDURE-Programms soll die Produktionskapazität für Americium auf das für Batterien erforderliche Maß erhöht werden, sagt Hatton.

Die Halbwertszeit von Americium ist höher als die von Plutonium-238. Das macht es zwar langlebiger, bedeutet aber auch, dass es pro Gramm weniger Energie liefert. Weil Americium jedoch besser verfügbar ist, kostet die Produktion von umgerechnet einem Watt Energie nur etwa ein Fünftel dessen, was bei Plutonium anfällt, sagt Markus Landgraf, der die Arbeit an zukünftigen Mondmissionen am ESTEC leitet.

In den nächsten drei Jahren wird das ENDURE-Team existierende Prototypen zu Modellen weiterentwickeln, die unter Bedingungen getestet werden können, die Mondmissionen ähnlich sind und somit als Vorläufer für einsatzfähige Geräte gelten können. In Zusammenarbeit mit dem NNL hat ein Team an der Universität Leicester im Vereinigten Königreich zwei Arten von Geräten entwickelt: eine Radioisotopen-Heizeinheit, die technische Instrumente mit der beim Zerfall von Americium entstehenden Energie erwärmt, und Radioisotope nutzende thermoelektrische Generatoren (RTGs), die die Wärme zur Erzeugung von Strom verwenden, indem sie einen Temperaturunterschied zwischen Metallplatten erzeugen.

Die Forscher entwarfen beide Gerätetypen, um den Eigenschaften des Americiums Rechnung zu tragen, welches im Vergleich zu Plutonium bei der gleichen Leistung ein höheres Volumen und kühlere Temperaturen aufweise, sagt Richard Ambrosi, Physiker und Spezialist für Raumfahrt-Energiesysteme, der das Team der Universität Leicester leitet.