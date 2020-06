Sars-CoV-2: Wie das Virus den Körper verwüstet

Ein Team um den Stammzellbiologen Kazuo Takayama von der japanischen Universität Kioto hat Bronchienorganoide entwickelt, die aus vier verschiedenen Zelltypen bestehen. Sie werden aus gefrorenen Zellen der äußeren Schicht der Bronchien, dem Epithel, hergestellt. Als die Forscher die Organoide mit Sars-CoV-2 infizierten, stellten sie fest, dass das Virus vor allem so genannte Basalzellen darin befällt. Diese Stammzellart hat den Zweck, Epithelzellen zu ersetzen. In Keulenzellen, einen anderen Zelltyp, der schützende Proteine produziert, konnte das Coronavirus hingegen nicht so leicht eindringen. Das Team, das seine Arbeit bereits auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht hat, will nun untersuchen, ob das Virus in der Lage ist, sich von den Basalzellen aus auf andere Zelltypen auszubreiten.

Von den oberen Atemwegen kann das Virus in die Lunge gelangen und Atemprobleme bis hin zum Stillstand verursachen – eine schwere Komplikation von Covid-19. Anhand von im Labor gezüchteten Minilungen hat Shuibing Chen, eine Stammzellbiologin vom Weill Cornell Medicine College in New York City, in einer noch nicht von Fachkollegen geprüften Studie gezeigt, dass das Virus die Zellen dazu anregt, bestimmte Proteine, so genannten Chemokine und Zytokine, herzustellen, die eine massive Immunantwort auslösen können. Menschen mit einem schweren Verlauf von Covid-19 erleben eine als Zytokinsturm bekannte Immunreaktion, die tödlich sein kann.

»Wir wissen, dass die Zellen sterben, aber wir wissen nicht wie«

(Shuibing Chen, Weill Cornell Medicine College)

Weshalb die Lungenzellen von Patienten absterben, bleibt dennoch vorerst ein Rätsel. »Wir wissen, dass die Zellen sterben, aber wir wissen nicht wie«, sagt Chen. Es könnte an den Schäden liegen, die das Virus verursacht, an einer von den Zellen initiierten Selbstzerstörung – oder daran, dass sie von Immunzellen aufgefressen werden. Chens Ansatz zur Herstellung der Organoide unterscheidet sich von dem, den Takayamas Team verwendet hat.

Anstatt die Miniorgane aus adulten Zellen herzustellen, verwendete Chens Team pluripotente Stammzellen, die sich zu jedem Zelltyp des Körpers entwickeln können. Organoide, die auf diese Weise gezüchtet werden, umfassen häufig mehr unterschiedliche Zelltypen. Das Ergebnis sei jedoch weniger ausgereift und stelle daher möglicherweise kein adultes Gewebe dar, sagt Chen, die jetzt Lungenorganoide mit Immunzellen züchtet.

Über das Blut gelangt das Virus überall hin

Von der Lunge aus kann sich das Virus auf andere Organe ausbreiten. Wie es das bewerkstelligt, konnten sich Forscher nicht erklären – bis Montserrat und ihre Kollegen im Mai 2020 eine Studie in der Fachzeitschrift »Cell« veröffentlichten. In Experimenten mit Organoiden, die sie ebenfalls aus pluripotenten Stammzellen hergestellt hatten, stellten die Forscher fest, dass Sars-CoV-2 das Endothel – jene Zellen, die unsere Blutgefäße auskleiden – infizieren kann. Dadurch können Viruspartikel ins Blut gelangen und im ganzen Körper zirkulieren. Berichte von Covid-19-Patienten mit beschädigten Blutgefäße stützten diese Hypothese, sagt Josef Penninger, Gentechnikforscher an der University of British Columbia in Vancouver, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.

Studien an Organoiden legen nahe, dass das Virus, wenn es einmal im Blut ist, verschiedene Organe, etwa die Niere, direkt infizieren kann. Penninger und Montserrat konnten zwar zeigen, dass das Virus nierenähnliche Organoide infiziert und dadurch einige Zellen darin absterben. Dennoch sind sich die Forscher nicht sicher, ob das die direkte Ursache für ein Nierenversagen ist, wie es bei manchen Patienten beobachtet wurde.