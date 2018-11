Ausbildung: Wie wird man Psychotherapeut?

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Therapeuten, deren Patienten höchstens 21 Jahre alt sind, werden an staatlich anerkannten privaten Lehrinstituten ausgebildet. Auch sie müssen meist hohe Summen dafür aufbringen. Im Gegensatz zur Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten, der nur Erwachsene behandelt, sind hier neben Psychologen noch Erziehungswissenschaftler und Sozialpädagogen zugelassen – in manchen Bundesländern zudem Musiktherapeuten, Sozialarbeiter, Heilpädagogen und Lehrer. Auch hier entscheiden sich die Auszubildenden für eines der drei Richtlinienverfahren. Sie erhalten 800 Stunden Theorieausbildung und ebenso viele supervidierte praktische Stunden, in denen sie mindestens zehn Patienten behandeln. Zusätzlich arbeiten sie 1200 Stunden in einer psychiatrischen Klinik und 600 Stunden in einer psychosomatischen oder psychotherapeutischen Einrichtung. Hinzu kommen 120 Stunden Selbsterfahrung. Die Ausbildung dauert rund drei Jahre in Vollzeit oder fünf in Teilzeit.

Wer als Psychologischer Psychotherapeut für Erwachsene zusätzlich mit Kindern arbeiten möchte, kann in 400 Stunden einen so genannten Fachkundenachweis in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erwerben. Mit dieser Zusatzausbildung darf er dann die Behandlung von Heranwachsenden mit den Krankenkassen abrechnen.