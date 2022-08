Persönlichkeitspsychologie: »Wir können uns aktiv verändern – ein Leben lang«

Unser ganzes Wesen wird sowohl von unseren Genen als auch von der Umwelt bestimmt. Das ist ein Wechselspiel. Man kann grob sagen, dass zumindest ein Drittel genetisch bedingt ist. Auf einen exakten Wert kann man das aber nicht festzurren. Das Spannende ist, dass man lange Zeit dachte, die Persönlichkeit reift im Kindes- und Jugendalter, und ab etwa 20 war's das dann mit der Persönlichkeitsentwicklung. So bleiben wir dann, bis wir sterben. Wir wissen aber bereits seit einigen Jahren, dass dem glücklicherweise nicht so ist, dass sich unsere Persönlichkeit ein Leben lang verändert. Es tut sich erstaunlich viel im frühen Erwachsenenalter und dann noch mal im ganz hohen Alter. Eine wichtige Rolle dabei spielen einschneidende Lebensereignisse. Welche wir davon erleben und wie wir diese verarbeiten, hängt wiederum auch von unserer Persönlichkeit ab. Daraus folgt, dass wir uns aktiv verändern können – ein Leben lang. Wir sind keine Opfer unserer Gene oder dem, was in der Kindheit möglicherweise schiefgelaufen ist.

»Bevor man anfängt, ins Blaue hinein die eigene Persönlichkeit umkrempeln zu wollen, rate ich dazu, das erst mal kritisch zu hinterfragen« (Eva Asselmann, Persönlichkeitspsychologin)

Also wenn ich jetzt sage, ich bin grundsätzlich offen für neue Erfahrungen, bin aber vielleicht nicht immer der Mitarbeiter des Monats und eher der introvertierte Typ. Und irgendwas davon passt mir jetzt nicht. Wie kann ich aktiv darauf Einfluss nehmen und etwas ändern?

Sie können versuchen, sukzessive in Ihrem Alltag Dinge zu tun, die Menschen, die etwa sehr extravertiert oder auch besonders gewissenhaft sind, auszeichnen. Aber ich empfehle, erst mal darüber nachzudenken, warum Sie sich überhaupt verändern wollen. Warum möchten Sie unbedingt extravertierter werden oder gewissenhafter? Bei der Persönlichkeit gibt es kein besser oder schlechter. Ja, wir wissen, dass höhere Ausprägungen in den Big Five mit vielen positiv besetzten Eigenschaften zusammenhängen. Zum Beispiel sind gewissenhafte Menschen im Schnitt gesünder, weil sie sich abwechslungsreicher ernähren, mehr Sport treiben und häufiger zum Arzt gehen. Aber möglicherweise sind weniger gewissenhafte Menschen besser dran in Situationen mit extrem vielen Aufgaben: weil sie nicht so perfektionistisch sind und weniger Gefahr laufen, sich zu übernehmen. Bevor man nun anfängt, ins Blaue hinein die eigene Persönlichkeit umkrempeln zu wollen, etwa weil man genauso erfolgreich und beliebt sein möchte wie die beste Freundin, rate ich dazu, das erst mal kritisch zu hinterfragen.

Was wäre also besser?

Es wäre wahrscheinlich zielführender, zu überlegen, wie man mit der eigenen Persönlichkeit besser zurechtkommt. Wie kann ich mir meinen Alltag so gestalten, dass er zu mir und meiner Wesensart passt? In einzelnen Bereichen kann ich natürlich trotzdem versuchen, mein eigenes Verhalten gezielt anzupassen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich berufsbedingt viele Vorträge gebe, Vorlesungen und Seminare halte. Wenn ich mich da nicht nach vorne trauen würde und es mir extrem schwerfiele, frei zu reden, dann wäre das natürlich problematisch.

Es kann aber ja Momente geben, in denen ich mich zurückziehe, obwohl ich als extravertierter Mensch sonst gerne im Mittelpunkt stehe. Wie unterscheidet sich dieses situationsabhängige Verhalten von der Persönlichkeit?