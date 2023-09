Wir Werden Alle Sterben: Der Supervulkan vor unserer Haustür

Das darunter liegende, aufgestiegene Magma gibt nun permanent vulkanische Gase ab, die den Druck im System erhöhen. Und das führt zu den Erdbeben und dazu, dass sich die Erde aufwölbt. Nahezu alle Erdbeben der letzten 70 Jahre fanden in diesem Hydrothermalsystem statt, und die Aufwölbung um mehrere Meter ist zwar eindrucksvoll, aber zu klein, als dass wirklich große Magmamengen im Spiel sein könnten. Das heißt also, dass die Aktivität derzeit kein direktes Warnzeichen eines bevorstehenden Mega-Ausbruchs ist. Entsprechend konzentrieren sich Notfallpläne vor allem auf Erdbeben.

Ausbrüche fast ohne Vorwarnung

Es gibt aber zwei schlechte Nachrichten. Die eine ist, dass durch den steigenden Druck womöglich der Gesteinsdeckel über dem Hydrothermalsystem brechen kann. Dampf und vulkanische Gase könnten durch die Druckentlastung explosionsartig an die Oberfläche schießen und Schäden anrichten. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass dass es vor einem Ausbruch der Phlegräischen Felder womöglich gar keine langfristigen Warmzeichen gibt. Analysen von Mineralen eines Ausbruchs vor 4000 Jahren nämlich haben gezeigt, dass ein ganz entscheidender Prozess am Beginn des Vulkanausbruchs nicht allmählich stattfindet, sondern sehr abrupt.

Damit ein normaler Vulkan ausbricht, muss der Druck in der Magmakammer groß genug sein, um das darüberliegende Gestein aufzusprengen. Das passiert aber nicht, weil immer mehr Magma in den Vulkan gepumpt wird, bis er platzt. Entscheidend sind gelöste Gase, die aus dem Magma ausperlen und dadurch Druck und Auftrieb erhöhen, bis das Magma zur Oberfläche durchbricht. Das passiert normalerweise nach und nach über einen längeren Zeitraum, so dass sich Ausbrüche ankündigen.

Bei den Phlegräischen Feldern scheint das nicht der Fall zu sein. Das zeigen kleine Einschlüsse aus ursprünglicher Schmelze in Mineralen, laut denen das Ausperlen des Gases nur eine extrem kurze Zeit einnahm. Das Gas perlte nur wenige Tage vor dem Ausbruch aus, so dass das System womöglich binnen einer Woche von einer scheinbar ruhigen Magmakammer zu einer Eruption übergeht. Was der Auslöser dieses sehr schnellen Prozesses ist, wissen wir nicht. Möglicherweise kommt der erste Anstoß tatsächlich davon, dass das Gestein über dem Hydrothermalsystem bricht und sich die Druckentlastung sich nach unten fortsetzt.