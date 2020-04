Coronavirus: Unnötiger Alarm bei COVID-19?

Übrigens: Falls Sie sich immer schon gefragt haben, woher der seltsame Name der Krankheit kommt: Covid-19 steht für ganz einfach für Coronavirus Disease 2019. Der Name des Virus, SARS-CoV-2 ist die Abkürzung von Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. In Italien betrug die Letalität am 02.04.2020 knapp 12 Prozent (13 155 von 110 574), in Deutschland 1,2 Prozent (931 von 77 981). Warum erinnern die Todesraten in Italien an eine mittelalterliche Pestepidemie, in Deutschland aber eher an einen bösartigen Stamm der Influenza? Herr Lesch bemüht sich redlich um Erklärungen, verheddert sich dabei aber ziemlich in den vielen vorläufigen Zahlen und nebeligen Definitionen, die Regierungen, Organisationen und Forschergruppen derzeit hastig ins Netz stellen.

Sicher nachprüfbar ist bislang, dass in Deutschland wesentlich mehr getestet wird und in Italien die Erkrankten deutlich älter sind. Damit tauchen in der deutschen Statistik auch jene Infizierte auf, die nur leichte oder überhaupt keine Beschwerden entwickeln. Weil jüngere Menschen die Erkrankung offenbar besser verkraften, wäre der Altersunterschied bei den Erkrankungen allein ein Grund für die Differenz. Und in Deutschland fängt das Gesundheitssystem – bisher jedenfalls – alle schweren Fälle gut auf, während es Italien in den am schlimmsten betroffenen Gebieten vor der Vielzahl der Fälle bereits kapitulieren musste. Es weiß auch niemand, wie hoch die Dunkelziffer bei Erkrankten und Verstorbenen sein könnte. Im Moment fehlt selbst die Grundlage für eine seriöse Schätzung. Jeder echte Vergleich wird noch zusätzlich durch die komplizierte und nicht einheitlich gehandhabte Definition des Wortes Fallsterblichkeit erschwert.