Um diese Beeinflussung auszuschließen, testen Forscherinnen und Forscher das Gedächtnis von Vorschulkindern spielerisch. Sie prüfen zum Beispiel, ob ihre kleinen Probanden ein vergangenes Ereignis heranziehen können, um ein aktuelles Problem zu lösen. In einem solchen Experiment entdeckten die Kinder in einem Sandkasten eine Schatztruhe, die angeblich ein Pirat dort versteckt hatte. Leider hatte niemand einen Schlüssel für die Truhe, und so zogen sie unverrichteter Dinge ab. Anschließend beschäftigten die Wissenschaftler die Kinder eine Weile und kündigten an, zum Sandkasten zurückzukehren. Die Kinder konnten sich nun aus mehreren Gegenständen einen aussuchen und ihn mitnehmen. Einer dieser Gegenstände war ein Schlüssel. Die Vierjährigen wählten fast immer den Schlüssel. Die Dreijährige ließen ihn dagegen links liegen – nur wenn der Fund der Schatztruhe lediglich wenige Minuten zurücklag, wählten sie überzufällig häufig den Schlüssel. Das Ergebnis zeigt, dass das autobiografische Gedächtnis im Alter von drei Jahren zwar vorhanden, aber in seiner Kapazität deutlich eingeschränkt ist.

Wie sieht es bei noch kleineren Kindern aus? Ist das autobiografische Gedächtnis bei ihnen ebenfalls schon angelegt? Immerhin wissen wir, dass das Gedächtnis für einfache Handlungen schon bei Einjährigen gut entwickelt ist: Bringt man ihnen eine neuartige Handlung bei, zum Beispiel eine druckempfindliche Lampe mit dem Kopf statt mit der Hand einzuschalten, können sie das auch noch nach einer Woche. Das ist aber noch kein Beleg dafür, dass die Kinder über ein autobiografisches Gedächtnis verfügen.

In einer anderen Studie wurden Zweijährige Zeugen scheinbar magischer Ereignisse. So konnten sie einen Stoffelefanten dazu bringen, mit den Ohren zu wackeln, indem sie unter ihren Stuhl klopften. Eine Woche später erinnerten sich die Kinder nicht nur an den Elefanten, einige berichteten sogar Details des Geschehens, als würde es sich vor ihrem geistigen Auge noch einmal abspielen (»Die Frau geht zum Regal. Sie nimmt den Elefanten«).