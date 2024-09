Freistetters Formelwelt: Warum entweicht die Luft nicht ins Weltall?

Bei genauerer Betrachtung ist es gar nicht so intuitiv, dass die Atmosphäre irgendwo ein Ende hat. Da oben ist ja kein großer Deckel, der uns vom luftleeren All trennt. Wieso saugt das Vakuum des Kosmos uns nicht die Luft weg? Heute wissen wir die Antwort (und wir finden sie in der Formel durch den Buchstaben \(g\) repräsentiert): Die Anziehungskraft des Planeten hält die Gasschichten fest.

Dass diese nach oben hin immer dünner werden, musste zunächst einmal herausgefunden werden. Über das Gewicht der Luft haben Galileo Galilei und sein italienischer Zeitgenosse Evangelista Torricelli im 17. Jahrhundert als Erste intensiv nachgedacht. Torricelli baute ein simples Barometer und verwendete dafür ein Rohr, das er mit der Öffnung nach unten in ein mit Quecksilber gefülltes Becken stellte. Das Quecksilber stieg im Rohr auf, und Torricelli schlussfolgerte, dass es der Druck der Luft war, der die Höhe des Quecksilbers in der Röhre bestimmt. Die Experimente wurden von Blaise Pascal wiederholt, der sich fragte, was sich in dem Bereich der Röhre befand, in den das Quecksilber nicht gelangte. Es lag nahe, dass dort nichts war, ein Vakuum – aber diese Ansicht wollten viele Gelehrte der damaligen Zeit nicht teilen.

Ein Berg als Beweis

Das führte zu einer wichtigen Erkenntnis. Wenn da wirklich ein Vakuum ist, dann bestimmt allein das Gewicht der Luft die Höhe der Quecksilbersäule. Sollte es nicht unendlich viel Luft über dem Erdboden geben, dann müsste dieses Gewicht umso geringer werden, je weiter man nach oben steigt. Also maß Pascal den Luftdruck am Gipfel eines fast 1500 Meter hohen Berges (beziehungsweise ließ ihn messen, denn er selbst war gesundheitlich nicht in der Lage, so hoch zu klettern). Das Ergebnis: Der Luftdruck nimmt wirklich mit der Höhe ab.