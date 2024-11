Freistetters Formelwelt: Die Fibonacci-Folge und ihre Familie

Die Lucas-Folgen haben aber noch mehr zu bieten. Schauen wir uns an, was mit V n passiert, wenn P=1 und Q=–1 gesetzt werden. Dann erhalten wir dieselbe Rekursionsvorschrift wie bei U n , die Startwerte sind nun allerdings V 0 =2 und V 1 =1 und es ergibt sich die Zahlenfolge: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, … Sie wird als »spezielle Lucas-Folge« oder oft (verwirrenderweise) ebenfalls als »Lucas-Folge« bezeichnet. Die Zahlen in dieser Folge nennt man »Lucas-Zahlen«, und natürlich kann man dann ebenso die in der Folge auftauchenden Primzahlen als »Lucas-Primzahlen« definieren. Wir sehen sofort, dass 2, 3, 7 und 11 Lucas-Primzahlen sind und man die Reihe lange fortsetzen kann. Überraschenderweise ist aber noch unbekannt, ob es unendlich viele Lucas-Primzahlen gibt oder nicht.

Unendliche Weiten

Das Interessante an Lucas' Idee ist jedoch der verallgemeinerte Ansatz. Man kann genauso gut andere Werte für P und Q wählen und bekommt entsprechend andere Zahlenfolgen als Ergebnis. Für P=2 und Q=–1 wird U n zur »Pell-Folge«, bei der jede Zahl aus der Verdoppelung des Vorgängers und der Addition des Vorvorgängers gebildet wird. So wie die Fibonacci-Folge verwendet werden kann, um den berühmten goldenen Schnitt zu definieren, kann man mit der Pell-Folge einen »silbernen Schnitt« beschreiben.

Mit anderen Parametern ist es möglich, Tschebyschow-Polynome, Quadrat-Dreieckszahlen, Fibonacci-Polynome und eine Vielzahl an weiteren Zahlenfolgen zu definieren. Es macht Spaß, damit herumzuspielen – und Spaß an Spielen hatte offensichtlich Lucas selbst. Er war nicht nur der Erfinder des Spiels »Die Türme von Hanoi«, sondern hat auch das Spiel »Käsekästchen« entwickelt, das auf Englisch als »Dots and Boxes« bekannt ist. Dafür braucht man nur kariertes Papier, einen Stift und zwei Personen, die spielen wollen.