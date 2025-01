Freistetters Formelwelt: Dieses Jahr verschwinden die Ringe des Saturn

\[Q = \frac{c\Omega}{\pi G\Sigma} \]

Q ist der Safronov–Toomre-Parameter, der eigentlich aus der Untersuchung galaktischer Dynamik stammt. Im Prinzip geht es dabei um die Stabilität einer rotierenden Scheibe aus Gas oder Sternen. Durch die Gravitationskraft will die Materie einerseits in sich zusammenfallen und Klumpen bilden. Dagegen wirken aber die Scherkräfte, die durch die verschiedenen Geschwindigkeiten der Objekte in der Scheibe entstehen. Man kann das Konzept aber auch auf planetare Ringe anwenden. Dann entspricht c der Geschwindigkeitsdispersion der Ringteilchen, Ω der Winkelsgeschwindigkeit der Scheibe und Σ ist die Ringmasse pro Fläche (π und G sind die Kreiszahl beziehungsweise die Gravitationskonstante).

Bei planetaren Ringen liegt der Wert der (dimensionslosen) Zahl Q typischerweise in der Nähe von 1. In diesem Fall wird der klumpende Effekt der Gravitationskräfte durch die Dispersionskraft der Bewegung näherungsweise ausgeglichen. Oder anders gesagt: Der Ring fällt nicht in sich zusammen, um so beispielsweise einen oder mehrere Monde zu bilden. Bei Q ~ 1 kann man aber auch eine Beziehung zwischen Massenverhältnis μ (Ringmasse geteilt durch Saturnmasse), Ringdurchmesser a und Ringdicke h ableiten: h⁄ a ~ μ. Daraus lässt sich größenordnungsmäßig eine Ringdicke von einigen Metern bestimmen, was auch den Beobachtungen entspricht.

Woher stammen die Ringe?

Die Ringe des Saturns lassen sich also mathematisch gut beschreiben. Ihren Ursprung kennen wir allerdings immer noch nicht. Sie können jung sein und erst vor ein paar hundert Millionen Jahren durch einen auseinandergebrochenen Mond entstanden sein. Oder aber sie sind Überbleibsel der Planetenentstehung und damit 4,5 Milliarden Jahre alt. Die Beobachtungsdaten sprechen eher für einen Ursprung in der jüngeren Vergangenheit, es gibt jedoch noch jede Menge offene Fragen. Sicher ist, dass die Ringe nicht mehr ewig existieren werden. Die durch den Safronov–Toomre-Parameter beschriebene Stabilität ist nicht perfekt; es stürzen immer wieder Teilchen auf den Saturn und vermutlich sind die Ringe in ein paar hundert Millionen Jahren verschwunden.