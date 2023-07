Klimawandel: Willkommen auf einem fremden Planeten

Die Vergangenheit ist verloren – die Zukunft nicht

Doch wenn man misst, zählt, rechnet und vergleicht, erscheint das, was derzeit auf der Erde vor sich geht, immer ungewöhnlicher. Und das liegt eben daran, dass eine Welt mit mehr Treibhausgasen und höheren Temperaturen eine andere ist – eine, mit der wir uns nun arrangieren müssen. Rückgängig zu machen sind viele dieser Veränderungen nicht mehr. Das bedeutet zuerst einmal, zu akzeptieren, was gerade passiert: Wir bewegen uns mit jedem zusätzlichen Kilogramm CO 2 weg von unserem vertrauten Klima hin zu einer Welt, von der wir nur sehr vage wissen, wie sie aussieht – und wie wir gut in ihr leben können.

Denn das ist ja letztendlich das Ziel des Klimaschutzes: Die Welt in einem Zustand zu erhalten, der für uns Menschen weiterhin auskömmlich ist. Idealerweise wäre das ein Klima ähnlich jenem der letzten rund 10 000 Jahre, in dem alles so weiterliefe wie bisher – nur vielleicht ein bis anderthalb Grad wärmer. Doch das erscheint angesichts der immer deutlicher werdenden Veränderungen der Welt zunehmend unwahrscheinlich. Die Erde der Zukunft wird deutlich anders sein, als frühere Generationen sie kannten.

Das muss keineswegs heißen, dass alles in einer Katastrophe endet. Wir haben gute Chancen, dass die Menschheit auch auf einem wärmeren Planeten gedeiht. Nur, dafür müssen wir die Zukunft auf diesem fremden Planeten gemeinsam aktiv gestalten: Risiken mindern, Chancen nutzen und vor allem verhindern, dass die physikalischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels unsere Fähigkeiten übersteigen, die Veränderungen zu bewältigen. Die erste, wichtigste Aufgabe dabei bleibt allerdings, den Ausstoß an Treibhausgasen so schnell wie möglich und so stark wie möglich zu verringern. Damit uns unser Heimatplanet nicht noch fremder wird.