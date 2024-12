Pandemien: »Krankheit X« ist schon jetzt ein Versagen der Menschheit

Zivilisatorisches Versagen

Natürlich möchten nun viele Menschen schnell wissen, worum es sich bei der Krankheit handelt – und ob sie für uns in Europa eine Bedrohung darstellt. Aber eine schnelle Antwort wird es wahrscheinlich nicht geben. Zwar sind Fachleute unterwegs, um die Lage zu untersuchen. Doch genug aussagekräftige Proben zu bekommen, ist möglicherweise schwierig und aufwändig. Die Verstorbenen sind längst beerdigt worden, und man muss sich gut überlegen, wer zu den Betroffenen gehören könnte und wer nicht: In einem Malariagebiet kann man nicht einfach von allen Leuten mit Fieber Proben nehmen.

Dass man jetzt womöglich wochenlang Ungewissheit über ein potenziell gefährliches Virus hat – das man dort auch nicht effektiv eindämmen könnte –, ist also keineswegs das eigentliche Problem. Das wirklich Schlimme ist, dass unterernährte, an Seuchen sterbende Kinder in vielen Regionen der Welt der Normalfall sind und dass sie nur dann irgendwen interessieren, wenn die Seuche neu und womöglich auch für Europäer gefährlich sein könnte.

Aber dann ist es zu spät. Dass in so vielen Regionen der Welt Hunger, Armut und fehlende medizinische Versorgung Alltag sind, ist nicht nur zivilisatorisches Versagen, sondern auch eine enorme Gefahr. Unter genau diesen Bedingungen florieren Seuchen, alte wie neue. Wenn aus dem Distrikt Panzi tatsächlich jetzt die nächste große Pandemie kommen sollte, dann verdanken wir sie ebendiesem großen zivilisatorischen Versagen.