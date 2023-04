Impfstoffe, Maßnahmen, Varianten: Die Lehren aus der Pandemie

© Mario Schmitt / HIRI (Ausschnitt) Jörg Vogel | Der Biochemiker ist Experte für RNA-Biologie und Direktor des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) in Würzburg. Er forscht unter anderem an der Interaktion zwischen Pathogenen Bakterien und ihren Wirten und gilt als Pionier der Hochdurchsatz-RNA-Sequenzierung in einzelnen Zellen.

Solche gemeinsamen Strukturen sind entscheidend, um schnell auf neue Krankheitserreger reagieren zu können. In der Fachwelt ist das unter dem Schlagwort »pandemic preparedness« bekannt – auf zukünftige Pandemien vorbereitet sein. Deutschland ist das nicht, und das müsse sich ändern, sagt Jörg Vogel, Direktor des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) in Würzburg: »Die Bedeutung der ›pandemic preparedness‹ ist für mich die wichtigste Erkenntnis.« Er forscht schon heute an den Gegenmitteln für zukünftige Pandemien – und auch auf diesem Gebiet muss man aus seiner Sicht die Forschungsinfrastruktur verbessern.

Denn bisher sei die Forschung an Medikamenten gegen Infektionskrankheiten ziemlich zersplittert. Nun gelte es, diese Einzelteile zusammenzuführen. »Wir müssen leicht anpassbare Plattformen für Gegenmittel vorhalten, die man schnell hochfahren kann. Dieses Denken ist im Moment noch nicht in der Politik verankert«, sagt er.

Das betreffe auch ein anderes Problem, das während der Pandemie in den Hintergrund gerückt ist: Antibiotikaresistenzen. Schließlich, gibt Vogel zu bedenken, könne bei Bakterien eine Variante entstehen, die viel leichter übertragbar ist und die derzeit zugelassene Antibiotika nicht wirksam bekämpfen. »Da müssten wir ein koordiniertes System haben, mit der man andere Antiinfektiva schnell entwickeln und zulassen kann. So etwas gibt es derzeit nicht.« Vogel sieht darin ein zentrales Problem für die Zukunft. Denn: »Irgendein anderer Erreger wird in den nächsten Jahren um die Ecke kommen. Ob das nun ein Virus ist oder ein Bakterium: Wir müssen mehr im Köcher haben als das, was gerade zugelassen ist.«

Warum es so schnell Impfstoffe gab

Die Pandemie hat ebenfalls demonstriert, wie schnell die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen im Notfall vonstattengehen kann. »Die mRNA-Impfung ist ein wunderbares Beispiel dafür«, sagt Jörg Vogel. Sie zeige jedoch auch, wie wichtig »pandemic preparedness« ist: Die Impfstoffe kamen nicht aus dem Nichts. Sie seien nur so schnell einsatzbereit gewesen, weil es mindestens drei Firmen gegeben habe, die 10 oder bereits 15 Jahre lang an ihnen geforscht hatten. Die mRNA-Technologie war dabei laut Vogel entscheidend. In relativ kurzer Zeit Milliarden Impfdosen zu produzieren, wäre mit klassischen Methoden wie etwa dem in Hühnereiern gezüchteten Grippeimpfstoff nicht möglich gewesen.