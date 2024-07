Krebs verstehen: Gibt es Spontanheilung bei Krebs?

Unsere damalige Erklärung war, dass die Erkrankung des Patienten ungewöhnlich gut auf die Chemotherapie angesprochen hat und sich die Krebszellen so stark verringert haben, dass sie in bildgebenden Untersuchungen wie der Computer- oder Kernspintomografie nicht mehr sichtbar waren. Tatsächlich zeigte sich im Nachhinein, dass der Patient eine bestimmte erblich bedingte Veranlagung für Krebs hatte, die dazu führen kann, dass seine Krebszellen von genau dem erhaltenen Chemotherapeutikum besonders effektiv zerstört werden. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Krebs – Mechanismen und neue Therapien

Das, was ich im Falle des Patienten beobachtet habe, war also keine Heilung, sondern eine so genannte Remission, also ein Rückgang der Erkrankung. Sie kann komplett sein, wie in diesem Fall, oder sich nur in manchen Körperbereichen zeigen. In der wissenschaftlichen Literatur zu Spontanheilung bei Krebs sind die Begriffe nicht immer einheitlich definiert. Auch der Begriff »spontan« kann unterschiedliche Bedeutungen haben: etwa dass eine Krebserkrankung sich ganz ohne Therapie zurückbildet oder aber auf eine Behandlung besser als erwartet anspricht oder sich nach einer Therapie, die man für unwirksam gehalten hat, zurückbildet.

Fallberichte zum Teil schwer bewertbar

Leider weiß ich nicht, wie es mit dem Patienten weitergegangen ist, da ich inzwischen in einer anderen Klinik arbeite. Es ist durchaus möglich, dass einzelne Krebszellen in seinem Körper zurückgeblieben sind, die in den Untersuchungen nicht sichtbar waren. Manchmal brauchen sie mehrere Monate oder sogar Jahre, um sich bemerkbar zu machen. Hätten wir damals einen Bericht über diesen interessanten Patientenfall veröffentlicht, wäre die Aussagekraft sehr gering gewesen. Schließlich kann es gut sein, dass die Erkrankung des Patienten doch wiedergekommen ist. Ich weiß nicht einmal, ob er heute noch lebt.