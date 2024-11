Krebs verstehen: Kann man mehrfach Krebs bekommen?

In der Regel entsteht Krebs durch ein Zusammenspiel innerer und äußerer Faktoren wie bestimmter Umwelteinflüsse und Verhaltensweisen, etwa Rauchen oder exzessivem Alkoholkonsum. Sie steigern das Risiko erheblich. Betrachtet man krebserkrankte Erwachsene ab 40 Jahren, entwickelt sich bei rund 10 Prozent von ihnen innerhalb der nächsten 15 Jahre erneut Krebs. Bei Patienten mit Kehlkopfkrebs – viele von ihnen Raucher – ist die Gefahr sogar weitaus höher. 20 Prozent von ihnen trifft es innerhalb von zehn Jahren erneut. Die meisten von ihnen leiden dann unter einer Krebsform, die ebenfalls durch Rauchen begünstigt wird. Auch Infektionen mit Krankheitserregern wie dem humanen Papillomvirus (HPV) können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mehrfach Krebs entsteht.

»Das Risiko, an einem zweiten Krebs zu erkranken, unterscheidet sich erheblich von Person zu Person«

Krebs nach der Therapie

Manchmal fragen mich Patienten auch, wie hoch das Risiko ist, durch die Behandlung erneut Krebs zu bekommen. Leider kann eine Chemotherapie, Bestrahlung, zellbasierte oder zielgerichtete Therapie tatsächlich eine zweite Erkrankung auslösen. Je nachdem, welche Medikamente der Patient erhalten hat und in welcher Körperregion welche Art der Bestrahlung erfolgte, steigt die Gefahr für bestimmte Krebsformen unterschiedlich stark. So treten Blutkrebserkrankungen nach einer Therapie vergleichsweise häufig auf. Allerdings liegt laut Studien das Risiko, durch eine Chemotherapie an Krebs zu erkranken, über alle Krebserkrankungen hinweg bei unter einem Prozent. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die allermeisten Patienten nicht auf Grund einer Krebstherapie erneut erkranken. Wenn eine Behandlung das Krebsrisiko erhöhen kann, werden Patienten vor Therapiebeginn darüber aufgeklärt. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass ein Betroffener deshalb eine Therapie abgelehnt hat. Denn eine Krebserkrankung verläuft unbehandelt tödlich. Eine wirksame, potenziell lebensrettende Therapie sollte deshalb nie ausgeschlagen werden, nur weil sie die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Krebserkrankung in der Zukunft etwas erhöht.

Krebs früh erkennen und Risiko minimieren

So ernst und bedrückend dieses Thema ist, möchte ich hervorheben, dass die meisten Patienten statistisch gesehen nur ein einziges Mal an Krebs erkranken. Menschen, die den Krebs überstanden haben, haben in der Regel noch ein langes Leben vor sich. Doch auch – oder gerade – dann lohnt es sich, Risikofaktoren zu verringern und beispielsweise mit dem Rauchen aufzuhören.

Wichtig ist zudem zu wissen, dass Nachsorgeuntersuchungen bei Betroffenen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen nicht ersetzen. In der Nachsorge liegt der Fokus darauf, Anzeichen für einen Rückfall der Krebserkrankung und Spätfolgen von Therapien zu erkennen. Dabei wird aber nicht umfassend untersucht, ob vielleicht ein ganz anderer Krebs entsteht. Denn dazu braucht es Spezialuntersuchungen wie Darmspiegelungen, Mammografien oder hautärztliche Untersuchungen. Ich ermutige deshalb Überlebende, unbedingt die für ihr Alter empfohlenen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen.