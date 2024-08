Freistetters Formelwelt: Die mysteriöse Zahl, die überall im Universum auftaucht

Der britische Physiker und Nobelpreisträger Paul Dirac war überzeugt davon, dass das Auftreten dieser großen Zahlen kein Zufall sein kann. Ihm zufolge war zum Beispiel die Stärke der Gravitationskraft nicht konstant, sondern indirekt proportional zum Alter des Universums. Genauso soll die Masse des Universums indirekt proportional zum Quadrat des Weltalters sein. Oder anders und etwas vereinfacht gesagt: Das, was wir als Naturkonstanten ansehen, wie den Wert der Gravitationskonstante G, seien in Wahrheit zeitabhängige Größen, die sich seit dem Urknall verändert haben. Und deswegen müsse es auch einen Zusammenhang zwischen Alter und Größe des Universums und anderen Parametern geben – ein Zusammenhang, der sich in der Häufung der extrem großen Zahl 1040 zeige.

Der Schlüssel zum Verständnis des Kosmos

Das klingt zunächst ein bisschen dubios; mehr nach Zahlenmagie und weniger nach echter Wissenschaft. Ist es wirklich so überraschend, dass man große Zahlen erhält, wenn man mit verschiedenen kosmologischen und physikalischen Parametern herumrechnet? Vor allem, wenn es um Zahlen wie die Masse des Universums oder die Gravitationskonstante geht, die wir selbst heute noch nicht so gut kennen, wie wir es uns wünschen?

Tatsächlich steckt ein wenig mehr hinter der »Large Number Hypothesis«, als man vermuten würde. In der Kosmologie gibt es noch viel, was wir nicht verstehen; beispielsweise die Dunkle Energie oder die Dunkle Materie. Wir haben kein vollständiges Bild der Schwerkraft, die aktuell durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben wird, aber nicht mit der Quantenmechanik in Einklang gebracht werden kann. Das, was wir nicht wissen, lässt durchaus Platz für ein Universum, in dem etwa die Gravitationskonstante zeitlich variabel ist. Beobachtungsdaten können das bis jetzt nicht ausschließen, haben allerdings auch noch keine Belege dafür geliefert.