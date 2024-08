Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf: Schlaflos im Doppelbett

Getrennte Schlafzimmer werden als Versagen in der Beziehung betrachtet. Selbst in der Schlafberatung ist das Thema umstritten. Verfechter des Akzeptanz- und Commitment-Ansatzes empfehlen, bei Schlaflosigkeit liegen zu bleiben, um keine neue Gewohnheit zu schaffen. So beschreibt es der Schlafphysiologe Guy Meadows in seinem Buch »Schlaf gut«. Die Idee: Wer außerhalb des gemeinsamen Betts besser schläft, der schade damit dem Schlaf im gemeinsamen Bett. Wer dagegen seine Schlaflosigkeit akzeptiere, der finde Ruhe.

Dieser Ansatz kann funktionieren, hat aber seine Tücken. Viele Menschen finden nämlich keine Ruhe, wenn sie liegen bleiben. Sie finden eher Wut und Verzweiflung. Wütend und verzweifelt schläft es sich wirklich schlecht. Deshalb eignet sich diese Vorgehensweise für die meisten Menschen nicht ohne professionelle Begleitung.

Pragmatismus zuerst, Perfektion später

Wer dagegen verhaltensorientiert arbeitet, der rät dazu, bei Schlafstörungen das Bett zu verlassen. Ziel ist es, die Verknüpfung von Bett, Sorgen und Grübelei zu lösen. Diese Herangehensweise kann auch ohne Begleitung ausprobiert werden. Grundidee: Die wache Zeit im Bett wird auf ein Minimum reduziert. Das macht müde.

Ob für das Lernen, die Laune oder die Gesundheit – guter Schlaf ist lebenswichtig. Doch leider klagen viele Menschen über Schlaflosigkeit oder Schlafprobleme. In der Kolumne » Gute Nacht – die Kolumne für besseren Schlaf « gehen wir regelmäßig auf Hintergründe zum Thema Schlaf ein und geben Tipps, wie Sie (wieder) besser ein- und durchschlafen.

Meine Haltung wäre, pragmatisch an das Problem heranzugehen: Zuallererst müssen Betroffene erleben, dass sie