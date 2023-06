Verschollenes Tauchboot »Titan«: Gerettet wird nur, wer im richtigen Boot sitzt

Beinahe besessen berichten Medien weltweit derzeit über die Suche nach dem verschollenen Tauchboot »Titan«, dessen fünf Insassen für je 250 000 US-Dollar dem berühmten Wrack der 1912 gesunkenen Titanic nahe kommen wollten. Von einem »modernen Abenteuer« ist bei der Deutschen Presseagentur (dpa) die Rede, das zum »lebensbedrohlichen Alptraum« wurde. Von einem »Wettlauf gegen die Zeit« schreiben auch wir bei »Spektrum.de«. Die US-amerikanische Küstenwache ist bereits mit etlichen Kräften im Einsatz, die britische Regierung hat Hilfe bei der Suche angeboten, Frankreich ein Spezialschiff geschickt. Die dpa sendete innerhalb von 24 Stunden mehr als 20 Meldungen dazu, die ARD widmete dem Fall sogar einen Platz in den Tagesthemen.

Das Verschwinden des Tauchboots ist eine Tragödie für seine Insassen und ihre Angehörigen. Man kann nur hoffen, dass es gefunden wird, bevor den Menschen an Bord der Sauerstoff ausgeht. Warum aber schenken wir diesem Vermisstenfall so viel mehr Anteilnahme und Aufmerksamkeit als den Hunderten Flüchtlingen, die in den vergangenen Tagen im Mittelmeer verunglückt sind? Warum berührt uns das Schicksal von fünf reichen Geschäftsleuten, die sich freiwillig auf ein waghalsiges Abenteuer eingelassen haben, so viel mehr als das von Tausenden Verzweifelten, die vor Krieg und Armut fliehen und sich nichts davon ausgesucht haben? Beim verschollenen Tauchboot schauen wir hin, beim gekenterten Rettungsboot lieber weg.

Eine Antwort lautet wohl: Das Schicksal der waghalsigen Millionäre erscheint uns näher als das der Kriegsflüchtlinge. Die eine Geschichte riecht nach Abenteuerlust, Neugier und Luxus, die andere nach Angst, Verzweiflung und Elend. Werden die Abenteurer gerettet, kehren sie heim in ihre Villen. Bei den Flüchtenden stellt sich hingegen die Frage, in welche Notunterkunft sie auf wessen Kosten gebracht werden. Oder ob sie nicht gleich zurückgeschickt werden sollten in ihre Heimatländer, die sie gerade erst unter nervenaufreibenden Strapazen verlassen haben. In dem einen Boot sieht man sich möglicherweise selbst sitzen (wenn man nur das Geld hätte), in dem anderen hofft man, niemals Platz nehmen zu müssen (für kein Geld der Welt).