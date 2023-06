Verschollenes Tauchboot »Titan«: Gesucht wird nur, wer im richtigen Boot sitzt

Eine Antwort lautet wohl: Das Schicksal der waghalsigen Millionäre erscheint uns näher als das der Kriegsflüchtlinge. Die eine Geschichte riecht nach Abenteuerlust, Neugier und Luxus, die andere nach Angst, Verzweiflung und Elend. Werden die Abenteurer gerettet, kehren sie heim in ihre Villen. Bei den Flüchtenden stellt sich hingegen die Frage, in welche Notunterkunft sie auf wessen Kosten gebracht werden. Oder ob sie nicht gleich zurückgeschickt werden sollten in ihre Heimatländer, die sie gerade erst unter nervenaufreibenden Strapazen verlassen haben. In dem einen Boot sieht man sich möglicherweise selbst sitzen (wenn man nur das Geld hätte), in dem anderen hofft man, niemals Platz nehmen zu müssen (für kein Geld der Welt).

Die eine Geschichte riecht nach Abenteuerlust, Neugier und Luxus, die andere nach Angst, Verzweiflung und Elend

Sollte unverschuldetes Leid nicht eigentlich einen stärkeren Hilfereflex auslösen als übersteigerte Abenteuerlust? Nicht unbedingt. Das zeigen zumindest aktuelle Studien aus der Sozialpsychologie. Überfordert uns die Anteilnahme am Schicksal anderer, blenden wir deren Pein oft kurzerhand aus und fühlen uns nicht mehr verantwortlich. Im Falle der Flüchtlinge könnte man fast schon von einem emotionalen Abstumpfungsprozess sprechen. Als der Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 kurz vor dem Höhepunkt stand und Angela Merkel, damals noch Bundeskanzlerin, die Einreise nach Deutschland erleichterte, wurde sie für ihre Willkommenskultur gefeiert – bis die Stimmung plötzlich kippte und sich nahezu ins Gegenteil verkehrte. Die Bevölkerung fühlte sich überrannt, politische Parteien überfordert. Die Asylsuchenden wurden kriminalisiert und öffentlich Ressentiments gegen sie geschürt. Nun wird ohne Hemmungen darüber diskutiert, wie sich die europäischen Grenzen strenger überwachen lassen.

Im aktuellen Fall vor der griechischen Küste mit womöglich mehr als 500 ertrunkenen Geflüchteten sieht es ganz so aus, als hätte die griechische Küstenwache das heillos überladene Schiff zwar schon Stunden vor dem Untergang aus der Distanz inspiziert, den Menschen darin aber nicht geholfen. Und: Offenbar fühlte sich auch sonst niemand zuständig. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, auch Frontex genannt, die über fliegende Wärmekameras verfügt, soll schon einen Tag zuvor erfahren haben, in welch aussichtsloser Lage sich das Schiff befand. Gehandelt hat sie nicht.