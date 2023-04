Die fabelhafte Welt der Mathematik: Das Dornröschen-Problem spaltet die Mathewelt

Montag Montag Dienstag Kopf Zahl Zahl 48 52 52

So lautete auch das Fazit des Wissenschaftsphilosophen Adam Elga von der Princeton University, der das Dornröschen-Problem im Jahr 2000 populär machte. Seine Argumentation hat er auch mathematisch stichhaltig ausformuliert. Falls man Dornröschen beim Aufwachen mitteilt, dass heute Montag ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für (M, Z) und (M, K) unbestrittenerweise gleich groß: P(M, Z) = P(M, K) = ½, wobei »P« für Wahrscheinlichkeit steht. Wenn Dornröschen hingegen aufwacht und erfährt, dass Zahl geworfen wurde, dann könnte dieser Tag gleich wahrscheinlich Montag oder Dienstag sein, also P(M, Z) = P(D, Z) = ½. Gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung für bedingte Wahrscheinlichkeiten folgt daraus, dass im allgemeinen Fall (ohne dass Dornröschen Informationen erhält) die drei Werte gleich sind: P(M, Z) = P(M, K) = P(D, Z). Und da alle drei Wahrscheinlichkeiten addiert eins ergeben müssen, beträgt jeder einzelne Wert ⅓. Da Dornröschen im Fall von »Zahl« doppelt so häufig geweckt wird wie bei »Kopf«, sollte sie aus Elgas Sicht also mit ⅓ antworten.

Ändern die Extremfälle Ihre Meinung?

Wie würden Sie die Frage nun beantworten, da Sie die zwei Hauptargumente gehört haben? Um ein besseres Gespür für das Dornröschen-Problem zu bekommen, hilft es, das Gedankenexperiment als Extremsituation zu betrachten. Angenommen, man würde Dornröschen im Fall von »Zahl« nicht nur ein zusätzliches Mal am nächsten Tag wecken und befragen, sondern eine Million Mal (vermutlich in kleineren Zeitabständen – denn so lange würde Dornröschen wohl nicht leben). Wenn man sie nun weckt und fragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Münze wohl auf »Kopf« gelandet ist, scheint die Antwort ½ nicht besonders schlau. Denn falls der Münzwurf einmal »Zahl« ergab, wird Dornröschen eine Million Mal hintereinander befragt – im Fall von »Kopf« hingegen nur ein einziges Mal.

Durch Extremfälle kann man aber auch die andere Position stärken, also die des ½-Lagers. Zum Beispiel könnte man statt eines Münzwurfs eine Sportwette heranziehen: etwa einen Boxkampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab. Falls die ehemalige Box-Weltmeisterin den Moderator besiegt, passiert dasselbe wie in der ursprünglichen Fragestellung bei »Kopf«: Dornröschen wird nur einmal am Montag geweckt. Wenn (wider Erwarten) Raab gewinnen sollte, erwacht Dornröschen hingegen einen Monat lang jeden Tag, also 30-mal in Folge. Die Wahrscheinlichkeit, dass Halmich gegen Raab verliert, ist gering – nehmen wir an, es seien zehn Prozent. Aus Perspektive der ⅓-Fraktion dürfte das aber keine Rolle spielen, Dornröschen müsste nach dem Aufwachen trotzdem auf einen Sieg von Raab setzen. Denn in diesem (wenn auch unwahrscheinlichen) Fall wird sie 30-mal hintereinander geweckt. Das empfand Lewis als unsinnig: Dieses Gedankenexperiment stützt also die Sichtweise der ½-Fraktion.