Weltraumschrott: Bis einer stirbt

Das rund zehn Zentimeter lange, massive Metallteil, das den 19-jährigen Sohn von Otero nur knapp verfehlte, stammte von einer Palette, an der ein ausrangierter Batterieblock von der Internationalen Raumstation ISS befestigt war. Eigentlich sollte das Paket vollständig in der Atmosphäre verglühen. Weshalb der Befestigungsbolzen den Wiedereintritt überstand, untersucht die NASA derzeit. Normalerweise werden solche Manöver so geplant, dass Trümmer, die die Erdoberfläche erreichen, möglichst über unbewohntem Gebiet niedergehen. Doch diesmal schien es besonders große Ungewissheiten zu geben. Selbst einen halben Tag vor dem Wiedereintritt wies die Schätzung des US Space Command noch ein Zeitfenster von sechs Stunden auf – genug Zeit für das Objekt, um den Planeten viermal zu umrunden. Kurzzeitig hieß es sogar von Seiten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), es könnten Trümmerteile über Deutschland niedergehen.

Lücken in den aktuellen Regularien

Der entscheidende Punkt ist aber, dass die NASA für das Batteriepaket verantwortlich war. Das 1972 geschlossene Übereinkommen über die völkerrechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände regelt allerdings nur Schäden, die von Weltraumagenturen an Gebäuden und Flugzeugen anderer Staaten verursacht wurden. Das liegt daran, dass das allgemeine Völkerrecht Ansprüche von Staatsangehörigen gegen den eigenen Staat grundsätzlich nicht vorsieht. Deswegen ist das Weltraumhaftungsübereinkommen auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

Und es enthält weitere Lücken. So steht in dem mehr als ein halbes Jahrhundert alten Vertrag etwa, dass stets der Staat, von dem aus ein Weltraumgegenstand gestartet wird, dafür haftet. Damals gab es aber noch keine privaten Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin oder Virgin Galactic. Deren Gründer Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson investieren mittlerweile Milliarden in ihre Aktivitäten – haften aber laut der aktuell geltenden Rechtsprechung nicht dafür. Aufkommen würde im Schadensfall also der Steuerzahler.

Im Jahr 2020 veröffentlichte das Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, dem derzeit 13 Raumfahrtbehörden angehören, darunter die ESA (Europa), die NASA (USA), Roskosmos (Russland) und die CNSA (China), Leitlinien zur Begrenzung des Weltraummülls. Darin fordert das Komitee, Satelliten innerhalb von 25 Jahren nach ihrem Start sicher zur Erde zurückzuholen. Batterien und Treibstofftanks sollen außerdem zum Missionsende entladen werden, da es sonst zu kleineren Explosionen kommen kann. Das ist ehrenhaft und ein Schritt in die richtige Richtung. Doch solange das Richtige zu tun, freiwillig ist, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht getan.