Hemmer und Meßner erzählen: Kleine Geschichte eines Inseltauschs für eine Nuss

Die Siedlung Nieuw Amsterdam auf der Insel Manhattan war ab 1624 und formal bis zum Frieden von Breda 1667 der Verwaltungssitz der Kolonie Nieuw Nederland, ein Gebiet an der heutigen Ostküste der USA, von dem sich die Niederländer nun zurückzogen. Und so kam es zum Tausch zweier kleiner Inseln: Die eine sicherte den Niederländern das Muskatmonopol, und die andere wurde zur Keimzelle der bevölkerungsreichsten Stadt der USA. Allerdings bestätigten beide Seiten letztlich nur den Status quo: Run war schon länger unter der Kontrolle der VOC, und die Siedlung in Manhattan war bereits in New York umgetauft.

Das Ende des Muskatmonopols kam rund 130 Jahre später, Anfang des 19. Jahrhunderts: 1796 eroberten die Engländer die Molukken und pflanzten die Muskatbäume schließlich auch anderswo. Bald waren sie nicht mehr nur auf den Bandainseln zu finden, sondern schließlich weltweit im gesamten Tropengürtel. So hat sich der Tausch für die Republik der Vereinigten Niederlande nur kurzfristig gelohnt.