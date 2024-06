Die fabelhafte Welt der Mathematik: Die rätselhafte Verbindung zwischen Primzahlen und Atombomben

Primzahlen und die riemannsche Vermutung

Die große Überraschung erfolgte im April 1972, als der Mathematiker Hugh Montgomery einen Kollegen am IAS besuchte, um ein neues Forschungsergebnis vorzustellen. Montgomery beschäftigte sich damals mit einem der bedeutendsten Probleme der Zahlentheorie – wenn nicht der gesamten Mathematik: der riemannschen Vermutung. Seit mehr als 160 Jahren beißen sich die klügsten Köpfe daran die Zähne aus. Die Vermutung dreht sich im Wesentlichen darum, wie Primzahlen auf dem Zahlenstrahl verteilt sind.

Der Grund für das Interesse an der Vermutung liegt darin, dass sie die Grundbausteine der natürlichen Zahlen betrifft. Sie beschäftigt sich mit Primzahlen, jenen Werten, die nur durch eins und sich selbst teilbar sind. Beispiele dafür sind 2, 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter. Jede andere Zahl, etwa 15, lässt sich eindeutig in ein Produkt aus Primzahlen zerlegen: 15 = 3 · 5. Damit bilden sie sozusagen die »Elemente« der ganzen Zahlen. Doch anders als in der Chemie haben Mathematiker kein vollständiges Periodensystem dieser Grundbausteine – und werden es wohl niemals besitzen, denn es gibt unendlich viele Primzahlen. Schlimmer noch: Es scheint keine klare Regel zu geben, nach der Primzahlen auf dem Zahlenstrahl auftauchen.

Die riemannsche Vermutung © Jan Homann / Zetafunktion / public domain (Ausschnitt) Seit mehr als 160 Jahren zählt die riemannsche Vermutung zu einem der härtesten Probleme der Mathematik. Weltweit versuchen sich immer wieder etliche Personen an einem Beweis, doch bisher sind alle gescheitert. Bernhard Riemann war einer der wichtigsten Mathematiker der letzten Jahrhunderte, der die Gebiete der Analysis, der Differentialgeometrie und der Zahlentheorie vollkommen veränderte. In seiner 1859 erschienenen Arbeit »Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe« formulierte er seine berühmte Vermutung. Dies war seine einzige Veröffentlichung im Bereich der Zahlentheorie – und dennoch zählt sie bis heute zu einem der bedeutendsten Werke dieser Disziplin. Da Riemann hauptsächlich auf dem Fachgebiet der Analysis tätig war, die sich häufig mit stetigen oder differenzierbaren Funktionen beschäftigt, wählte er auch einen solchen Ansatz, um die Verteilung der Primzahlen zu studieren. Durch Riemanns Arbeit fanden Mathematiker später heraus, dass Primzahlen in kleinen Bereichen des Zahlenstrahls zwar willkürlich verstreut sind, aber asymptotisch (also für Intervallgrößen, die gegen unendlich gehen) regelmäßig erscheinen. Diese Ordnung spiegelt sich in der von Riemann gefundenen Primzahlfunktion π(x) wider, welche die Anzahl aller Primzahlen bestimmt, die kleiner als eine gegebene Anzahl x sind. Die Funktion hängt von der so genannten Zeta-Funktion ζ ab, die Leonhard Euler bereits 1737 eingeführt hatte. Die Primzahlfunktion ist nicht exakt – die Verteilung der Primzahlen schwankt um einen Wert, der durch die Nullstellen der Zeta-Funktion bestimmt ist. Anders ausgedrückt: Kennt man all die Werte z, für die ζ(z) gleich null ist, kann man daraus sehr genau auf die Verteilung der Primzahlen schließen. Riemann fiel bereits in diesem Aufsatz auf, dass die Nullstellen der Zeta-Funktion einem bestimmten Muster zu folgen scheinen. Das Muster entdeckte er aber erst, nachdem er die von Leonhard Euler definierte Funktion erweitert hatte: Anstatt sie nur mit den gewöhnlichen reellen Zahlen zu speisen, setzte er auch komplexe Zahlen ein, die Wurzeln aus negativen Zahlen enthalten. Schnell stieß Riemann auf »triviale« Nullstellen: Er zeigte, dass die Zeta-Funktion für alle negativen geraden Zahlen verschwindet. Allerdings besitzt sie weitere Nullstellen, die alle auf einer Geraden zu liegen scheinen, überall dort, wo der reelle Anteil einer Nullstelle der Zeta-Funktion den Wert 1⁄2 hat. Diese Beobachtung ging als »riemannsche Vermutung« in die Mathematikgeschichte ein. Als der Mathematiker David Hilbert von der Universität Göttingen im Jahr 1900 am internationalen Mathematikerkongress in Paris seine berühmte Rede zu den zehn wichtigsten offenen Problemen der Mathematik hielt, gehörte dazu die riemannsche Vermutung. Von ursprünglich zehn Problemen seiner Liste sind inzwischen acht zumindest teilweise gelöst – doch bei der riemannschen Vermutung gab es bisher kaum Fortschritte. Anlässlich des 100. Jahrestags von Hilberts prägender Rede formulierte das Clay Mathematics Institute zur Jahrtausendwende sieben »Millennium-Probleme«, deren Lösung mit jeweils einer Million US-Dollar belohnt wird. Darunter ist die riemannsche Vermutung. Das Preisgeld erhält man aber nur für einen Beweis. Liefert man ein Gegenbeispiel, das heißt eine Nullstelle, die nicht auf der erwarteten Geraden liegt, geht man leer aus. Neben den gescheiterten Versuchen eines Beweises haben Mathematiker mit enormer Rechenleistung bisher mehrere Milliarden dieser Nullstellen berechnet, und keine wich von der vorhergesagten Geraden ab.

Zwar fand Carl Friedrich Gauß (1777–1855) bereits heraus, dass Primzahlen zu großen Werten hin immer seltener auftauchen. Doch abseits dieser Regel scheinen sie zufällig verteilt zu sein. Die riemannsche Vermutung besagt, dass die Häufigkeit der Primzahlen tatsächlich dem Zufallsprinzip folgt – demnach sind sie gleichmäßig verteilt. Falls die Vermutung stimmt, gibt es also keine größeren Intervalle, in denen sich überhaupt keine Primzahlen finden, während andere voll von ihnen sind.

Das kann man sich wie die Verteilung von Molekülen in der Luft eines Raums vorstellen. Insgesamt ist die Dichte am Boden zwar etwas höher als an der Decke, doch die Teilchen sind – dieser Dichteverteilung folgend – dennoch gleichmäßig verstreut, nirgends herrscht ein Vakuum. Ob Primzahlen tatsächlich denselben Regeln folgen wie Moleküle, ist wegen eines fehlenden Beweises der riemannschen Vermutung noch offen. Es könnte also durchaus Bereiche geben, in denen die Anzahl der Primzahlen stark von dem Primzahlsatz abweicht.

Allerdings ist die riemannsche Vermutung in ihrer Reinform etwas kryptisch: Sie handelt von einer »Zetafunktion« ζ und ihren Nullstellen.