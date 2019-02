Humanismus: Streben nach Höherem

Literaturtipps

Illouz, E.: Die Errettung der modernen Seele: Therapien, Gefühle und die Kultur der Selbsthilfe. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997

Die israelische Soziologin Eva Illouz setzt sich kritisch mit dem alle Lebensbereiche durchdringenden, psychologischen Diskurs auseinander.

Quitmann, H.: Humanistische Psychologie – zentrale Konzepte und philosophischer Hintergrund. Hogrefe, Göttingen 1985

Beleuchtet Hintergründe, wichtige Vertreter und Ideen des psychologischen Humanismus

Quellen

Bohart, A. C., Greening, T.: Humanistic Psychology and Positive Psychology. In: American Psychologist, 56, S. 81-82, 2001

Bugental, J. F. T.: The Third Force in Psychology. In: Journal of Humanistic Psychology 4, S. 19-26, 1964

Rennie, D. L.: Methodical Hermeneutics and Humanistic Psychology. In: The Humanistic Psychologist 35, S. 1-14, 2007